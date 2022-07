Polonia shton arsenalet e armatimeve

Ministri i Mbrojtjes i Polonisë, Mariusz Blaszczak, njoftoi se ka nënshkruar marrëveshjet për blerjen e armëve, sepse Polonia ka nxjerrë mësime nga lufta e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. "Koha është e shkurtër dhe ne duhet të pajisim ushtrinë polake." - tha ai.

Mariusz Blaszczak

Sipas marrëveshjeve Polonia do të marrë rreth një mijë tanke, rreth 650 topa dhe mortaja dhe 48 avionë luftarakë. Dymbëdhjetë avionët e parë luftarakë të tipit FA-50 planifikohet të mbërrijnë në Poloni në vitin 2023 dhe do të zëvendësojnë avionët e vjetër të prodhimit sovjetik. Koncerni koreano-verior i armatimeve, Korea Aerospace Industries, njoftoi se do ta zhvendoste gradualisht prodhimin e avionëve luftarakë FA-50 në Poloni.

Informacione në lidhur me kostot e marrëveshjes për armët nuk u dhanë, por sipas njoftimeve nga Koreja e Jugut bëhet fjalë për disa miliardë dollarë amerikanë.

Përgatitje ndaj një kërcënimi të mundshëm nga Rusia

Polonia, e cila është anëtare e BE-së dhe NATO-s, është një nga mbështetësit më të mëdhenj ushtarakë dhe politikë të Ukrainës dhe po armatoset shumëkundër një kërcënimi rus. Muajt e fundit Polonia ka porositur më shumë se 300 tanke amerikane dhe sisteme raketash tokë-ajër nga konsorciumi evropian MBDA si dhe më shumë se 30 helikopterë ushtarakë të prodhimit italian.



Po ashtu qeveria e Varshavës ka nisur që vitin e kaluar të rrisë ndjeshëm numrin e ushtarëve, madje edhe para sulmit rus në Ukrainë. Nëse duam të shmangim më të keqen, pra luftën, duhet të veprojmëa sipas rregullit të vjetër të parandalimit, e justifikoi asokohe vendimin Jaroslav Kazhinski, lideri i partisë në pushtet PIS.