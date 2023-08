Polonia para zgjedhjeve me rëndësi vendimtare

Jacek Lepiarz

7 orë më parë 7 orë më parë

Të gjithë vëzhguesit në Poloni janë të një mendjeje: zgjedhjet e 15 tetorit 2023 do të përcaktojnë nëse Varshava do të vazhdojë kursin e saj joliberal apo do të shkojë drejt një rruge proevropiane.