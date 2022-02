Podgoricë: Bie qeveria e Malit të Zi

Për rrëzimin e qeverisë votuan 43 deputetë, ndërsa kundër ishin 11. Gjithsej votuan 54 deputetë. Pro votuan të gjitha partitë opozitare, të udhëhequra nga Partia Demokratike e Socialistëve e Millo Gjukanoviqit dhe partitë e koalicionit të deritashëm, Lëvizja Qytetare URA dhe Civis, ndërkaq deputetët nga Fronti Demokratik, ata të Lëvizjes për ndryshime dhe deputetët e Partisë Socialiste popullore nuk ishin të pranishëm gjatë votimit.

Ish-kryeministri i Malit të Zi Zdravko Krivokapiq

Votimi i mocionit i hap rrugë procesit të negociatave për formimin e qeverisë së re. Mocioni i mosbesimit u iniciua nga Levizja URA, udhëheqës i së cilës është zëvendëskryeministri i deritashëm, Dritan Abazoviq. Ai tha se pas rënies së qeverisë së kryeministrit Krivokapiq do të fillojnë bisedimet për formimin e pushtetit të ri ekzekutiv dhe se janë disa opsione, duke përfshirë edhe zgjedhjet e parakoheshme.

Në seancën e kuvendit u dëgjuan akuza të rënda në adresë të deputetëve të URA-s të cilët u akuzuan për tradhëti. Për Demokratët ajo që iniciuan ata është në ”kundërshtim me verdiktin e qytetarëve të shprehur më 30 gusht të vitit 2020. Nënkryetari i URA-s, Millosh Konatar tha, se të shtunën (5.02) do të fillojnë bisedimet bilaterale për formimin e qeverisë së re, fillimisht me përfaqësuesit e shumicës, e më pas me subjektet e tjera në parlament. Konatar, numri dy i partisë së Dritan Abayoviq, u tha gazetarëve se nuk është folur se kush do të jetë mandatari i qeverisë së re, por ai do të dëshironte që në postin e kryeministrit të jetë Dritan Abazoviq.

Zdravko Krivokapiq dhe Dritan Abazoviq

Për deputetët e DPS –it qeveria e Krivokapiqit ka bërë ç'mos që të shkatërrojë interesat shtetërore të Malit të Zi. Gjatë momentit të votimit të mocionit ndaj qeverisë në rrugët e Podgoricës, veçanërisht pranë ndërtesës së parlamentit, vëreheshin forca të shtuara policore. Megjithëse situata duket e qetë interesimi i ekipeve televizive dhe gazetarëve ishte shumë i madh, ndaj pritet se cilët do të jenë hapat e ardhëshëm të nismetarëve të votebesimit, respektivisht të Dritan Abazoviq. Menjeherë pas rënies së qeverisë në Podgoricë dhe në disa qytete të tjera të Malit të Zi u festua me fishekzjarë dhe parrulla "e viva Montegero" (Rroftë Mali i Zi).