Paul Hockenos

Është autor i vlerësuar me çmime, ka shkruar pesë libra mbi çështjet evropiane, më së fundmi Berlin Calling: A Story of Anarchy, Music, The Wall dhe Birth of the New Berlin. Ai ka qenë bashkëpunëtor në Akademinë Amerikane në Berlin, në Fondin Marshall Gjerman të Shteteve të Bashkuara dhe në Kolegjin e Gazetarisë në Evropë. Ai ka fituar shumë grante, si nga Journalismfund Europe, me të cilin ka punuar së bashku me Deutsche Welle në një speciale për energjinë e rinovueshme dhe komunitetet e energjisë qytetare në Evropë.

Ai ka punuar si redaktor në Foreign Policy, The Guardian Newsweekly dhe Internationale Politik. Në kohën e tij të lirë, Paul shkon në koncerte indie, gatuan, lexon në kafene dhe praktikon joga. Ai ka jetuar në Greqi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Hungari dhe Britani të Madhe.