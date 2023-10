Përpjekje për zjarrvënie ndaj një komuniteti hebre në Berlin

Persona të panjohur hodhën shishe me lëndë djegëse në një komunitet hebre në Berlin. Megjithatë, ndërtesa nuk mori flakë. Hetimet i mori përsipër Departamenti i Sigurimit të Shtetit.

Sipas komunitetit të prekur, gjatë natës pati një tentativë për atentat me zjarrvënie në një shtëpi me objekte hebreje në Berlin. Komuniteti Kahal Adass Yisroel shkroi në platformën X se persona të panjohur hodhën dy shishe me lëndë djegëse nga rruga në drejtim të qendrës së tyre komunitare në Brunnenstrasse në Berlin-Mitte.

Përveç një sinagoge, ndërtesa e sulmuar strehon gjithashtu një çerdhe. Hetimin e mori Departamenti i Sigurimit të Shtetit të Policisë Kriminale të landit të Berlinit.

Shishe në flakë u hodhën në sinagogë

Sipas policisë, dy meshkuj të panjohur u shfaqën në këmbë rreth orës 03:45 të mëngjesit dhe hodhën dy shishe në flakë të mbushura me lëng në drejtim të sinagogës në Brunnenstraße. Shishet goditën trotuarin dhe u thyen duke shuar zjarrin. Dy personat me kapuç u larguan. Ra një zjarr i vogël, të cilin një punonjës policie i shërbimit të sigurisë mundi ta shuajë menjëherë me një zjarrfikës. Kërkimi për të dyshuarit ishte i pafrytshëm.

Manifestim propalestinez para Portes se Brandenburgut, 17.10.2023 Fotografi: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Ndërsa hetimi është në vazhdim, një mashkull 30-vjeçar eci me një skuter elektronik drejt sinagogës së komunitetit hebre rreth orës 8 të mëngjesit. Ai u ndal në sinagogë, hodhi skuterin dhe u përpoq të ikte drejt ndërtesës. Policia e pengoi atë dhe e ndaloi përkohësisht. Gjatë arrestimit, burri rezistoi dhe lëshoi parulla nxitëse dhe anti-izraelite. Ai u la i lirë pasi u verifikuan të dhënat e tij personale. Atë e akuzuab për rezistencë ndaj zbatimit të ligjit, tentativë sulmi ndaj zbatimit të ligjit dhe nxitje të urrejtjes.

"Është terror psikologjik"

Këshilli Qendror i Hebrenjve e dënoi ashpër tentativën e sulmit. "Ky sulm zjarrvënës është vazhdimi logjik i glorifikimit të terrorit të Hamasit në rrugët gjermane. "Dita e zemërimit" nuk është vetëm një frazë. Është terror psikologjik që çon në sulme konkrete."

Ambasada izraelite në Berlin bëri thirrje për pasoja. "Ne besojmë se autoritetet gjermane të zbatimit të ligjit do ta trajtojnë këtë rast me ashpërsi të pakompromis," tha ambasada. "Ky është një moment përcaktues për çdo demokraci." Ose qëndroni me ata që luftojnë kundër terrorit ose heshtni dhe lejoni aktet e terroristëve, "qoftë në Lindjen e Mesme apo në zemër të Evropës".

Ministrja Federale e Brendshme, Nancy Faeser, foli për një "akt të neveritshëm". "Autorët duhet të identifikohen shpejt dhe të mbahen përgjegjës me gjithë ashpërsinë”. Ajo shtoi se mbrojtja e institucioneve hebraike ishte një përparësi kryesore.

Scholz dëshiron të rrisë sigurinë

Kancelari Olaf Scholz ka njoftuar tashmë masa të shtuara sigurie pas zjarrvënies. "Është shumë e qartë se ne nuk do të pranojmë dhe nuk do të pranojmë kurrë sulme ndaj institucioneve hebraike”, deklaroi ai gjatë vizitës së tij në Kajro. Ai tha gjithashtu se aktet e dhunshme të shoqëruara me slogane antisemite ishin të papranueshme.

Fotografi: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Scholz planifikon të marrë pjesë në inaugurimin e sinagogës Dessau këtë të dielë. Lufta kundër antisemitizmit është një detyrë qendrore e shtetit dhe e shoqërisë.

Sot Bundestagu do të debatojë për luftën kundër antisemitizmit dhe si të trajtohen demonstratat pro-palestineze. Debati, i kërkuar nga grupet parlamentare të CDU/CSU, synon të sqarojë se si të trajtohet armiqësia ndaj Izraelit dhe shprehja e simpatisë ndaj organizatës terroriste Hamas në vend.

Në shënjestër forcat e policisë

Sipas sindikatës së policisë (GdP), më shumë se 20 policë janë plagosur gjatë trazirave në Berlin. Gurë dhe fishekzjarre u hodhën mbi ta në Sonnenallee, Hermannplatz dhe Pariser Platz, njoftoi sindikata në X.

"Pamjet e mbrëmshme tregojnë qartë se po përjetojmë efektet e një lufte fetare në rrugët e kryeqytetit dhe se forcat tona të emergjencës po bëhen objektiv i fanatizmit fetar, i cili do të bëhet edhe më i dukshëm me intensifikimin e dhunës”, tha kreu rajonal i GoP, Stephan Weh.

Të mërkurën në mbrëmje, disa tubime pro-palestineze si në Portën e Brandenburgut ashtu edhe në lagjen Neukölln çuan në dislokime të konsiderueshme të policisë dhe zjarrfikësve.

ard