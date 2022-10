Opinion: Elon Musk dhe Kanye West të papërshtatshëm për të drejtuar mediat sociale

Disa vite më parë, kur po më vizitonte ime motër në Berlin, vendosëm të merrnim me qira Segways për të eksploruar vendin e aeroportit të braktisur Tempelhof, i cili ishte kthyer në park. Kur mbërritëm, u befasuam kur mësuam se fillimisht duhej të kalonim një seancë stërvitore 30 minutëshe. Instruktori, një djalë rreth 12 vjeç, na shpjegoi teorinë. Pastaj, një nga një, na duhej të kalonim nëpër kone portokalli në Segways. Nëse gjithçka shkonte mirë, atëherë do të merrnim një leje që na lejonte të lëvizim lirshëm me Segwas.

Po ta keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë është poshtërimi i plotë, provoni të rrëzoni kon pas koni në një Segway përpara një instruktori fëmijë dhe një grupi të huajsh të zbavitur.

Megjithatë patentën e mora. I riu ndoshta nuk kishte asnjë precedent për llojin e paaftësisë që tregova. Por ishte një fitore boshe. Ndërsa dielli perëndonte bukur mbi aeroportin e vjetër, u përpoqa të mbaja kontrollin e automjetit. Duke rrëshqitur përpara meje me hir intuitiv, motra ime shqiptonte udhëzime. Por pa dobi. Edhe sot jam mirënjohëse që nuk lëndova askënd.

Kujtimi i kësaj përvoje poshtëruese m'u rikthye kohët e fundit kur pashë kredencialet e dy burrave që kërkojnë të zotërojnë platforma me ndikim të mediave sociale. I pari është Elon Musk, i cili bleu të premten Twitter-in për 44.61 miliardë euro. I dyti është Kanye West, i njohur tani si Ye, i cili dëshiron të blejë Parler, një faqe e njohur nga konservatorët e krahut të djathtë.

Në shumicën e vendeve, nëse doni të blini një armë zjarri, duhet të plotësoni një sërë kriteresh. Këtu në Gjermani, këto kritere përfshijnë nevojën për të demonstruar "besueshmërinë e nevojshme" dhe "aftësi personale".

Duke pasur parasysh fuqinë e madhe të mediave sociale për të nxitur dhunën, duke përfshirë trazirat e Kapitolit në janar 2021, të njëjtat kontrolle dhe ekuilibra duhet të kërkohen nga pronarët e faqeve të internetit. Një vështrim i përciptë në historinë e dy burrave tregon se atyre u mungon shumë besueshmëria dhe aftësitë e nevojshme personale.

Le të shohim fillimisht rastin e Musk-ut. Profili i tij në Twitter zbulon një personalitet impulsiv me një prirje për të postuar lajme në bursë sipas dëshirës. Pavarësisht nëse janë pretendime të pabazuara, se ai do të tërhiqte Teslën nga tregu i aksioneve (aksionet u rritën gjashtë përqind) deri te pohimi se grupi i tij ishte i mbivlerësuar (aksionet ranë dhjetë përqind), ai i tregoi të gjitha, por jo besueshmërinë e nevojshme për të menaxhuar një rrjet social. Drama rreth blerjes së Twitter-it nga Musk-u ishte gjithashtu blerja e para botërore, të cilën Financial Times e përshkroi me vend si një histori unike të një korporate, në të cilën objekti i blerjes është edhe fusha e betejës në të cilën negociohet marrëveshja.

Kanye West

Miku i Musk-ut, Kanye West/Ye po tregon gjithashtu një mungesë të hapur të përgjegjësisë me truket e tij të fundit zjarrvënëse dhe retorikën antisemitike. Qofshin reklama e tij për bluzat "White Lives Matter" gjatë Javës së Modës në Paris apo kërcënimet e tij kundër hebrenjve, reperi i kthyer në sipërmarrës duket se nuk ka temperamentin e duhur për të drejtuar një platformë të rrezikshme, veçanërisht atë që u përdor në një shkallë të gjerë për të organizuar sulmin ndaj Kapitolit në vitin 2021. Grupi gjerman i veshjeve sportive Adidas e kuptoi së fundmi këtë dhe ndërpreu lidhjet me personazhin e famshëm kontrovers.

Fotot e fundit të njerëzve që mbajnë pankarta "Kanye ka të drejtë për hebrenjtë" mbi një autostradë të Los Anxhelosit, duke bërë përshëndetjen e Hitlerit, ilustrojnë rrezikun që platformat e mediave sociale të bien në duar të gabuara.

Mund të pyesni veten: ku do të na çonte një peizazh i mediave sociale në pronësi të Muskut dhe Ye-së? Epo, nëse më lejoni të bëj tranzicionin: do të ishte si Segways për të gjithë në aeroportin Tempelhof, po të isha unë përgjegjëse për t'i dhënë me qira. Nuk do të kishte barriera, asnjë kod sjelljeje të pranuar, asnjë mekanizëm për të parandaluar përplasjet. Personi me më pak aftësi dhe besueshmëri do të ishte kompetenti. Me fjalë të tjera, do të ishte kaos i pastër, një aksident që pritet të ndodhë.