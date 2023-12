Netanjahu sërish para gjykatës për korrupsion

Procesi gjyqësor për korrupsion kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanjahu do të vazhdojë sipas raportimeve të mediave. Procesi do të vazhdojë në një gjykatë të rrethit të Jerusalemit, raportoi Times of Israel. Gjyqi - si të gjitha procedurat gjyqësore jourgjente - u pezullua përkohësisht pas sulmit të kryer nga grupi militant islamik Hamas nëIzrael më 7 tetor. Megjithatë, urdhri përkatës skadoi javën e kaluar. Sipas mediave izraelite, Netanjahu mund të thirret në gjykatë brenda pak muajsh.

Netanjahu akuzohet zyrtarisht për korrupsion

Procesi për korrupsion ndaj 74-vjeçarit vijon prej më shumë se tre vitesh. Ai akuzohet për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit, ndër të tjera. Kreu i qeverisë izraelite akuzohet se i ka dhënë favore gjigantit të telekomunikacionit Bezeq kur ishte ministër i Komunikimeve. Në këmbim, sipas akuzave, media e grupit Walla raportoi në mënyrë të favorshme për Netanjahun.

Fotografi: Xinhua/IMAGO

Ai akuzohet gjithashtu se ka ofruar të dëmtojë redaktorin kritik të gazetës Arnon Moses në këmbim të mbulimit të favorshëm në gazetën e tij rivale. Netanjahu akuzohet gjithashtu se ka pranuar dhurata luksoze me vlerë rreth 700,000 sikla (rreth 174,000 euro) nga miqtë miliarderë, duke përfshirë bizhuteri, puro dhe shampanjë. Në këmbim të dhuratave, Netanjahu bëri fushatë për një ligj që do t'i kishte shpëtuar producentit izraelit të Hollivudit Arnon Milchan miliona taksa, sipas aktakuzës.

Kritikat për rifillimin e gjyqit në mes të luftës

Netanjahu gjithmonë i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat në të kaluarën dhe ka folur për një "gjueti shtrigash". Politikanët pranë tij kritikuan rifillimin e gjyqit në mes të luftës. Për shkak të thirrjes së rezervistëve, ka të ngjarë që më pak dëshmitarë dhe avokatë të marrin pjesë në seancat.