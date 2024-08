Modeli rus në Bullgari - ligji kundër LGBTQ në shkolla

Ligji i ri i stilit rus ndalon propagandën e supozuar LGBTQ në shkolla. Shumë bullgarë janë dakord me këtë ligj.Po si është gjendja në parlament?

OJQ-të dhe avokatët në Bullgari kanë paraqitur një peticion kundër ligjit të ri për shkollat që u miratua nga parlamenti bullgar javën e kaluar. Ata besojnë se ligji që ndalon përmbajtjen LGBTQ në shkolla është jokushtetues.

Drafti, i cili bazohet në ligje të ngjashme si në Hungari dhe Rusi, u dorëzua nga partia pro-ruse Vasrashdane (Ringjallja) dhe u miratua shpejt më 7 gusht 2024. 159 nga 240 anëtarë të parlamentit bullgar votuan. Midis tyre ishin deputetë nga Aleanca e qendrës së djathtë GERB-SDS, partia populiste ITN, socialistët dhe partia e myslimanëve bullgarë DPS. Aleanca liberal-konservatore PP-DB ishte e para që votoi kundër amendamentit.

Ofendime në Parlament

Amendamenti ndalon shpërndarjen e informacioneve për "orientimet seksuale jotradicionale" dhe identitetet që ndryshojnë nga seksi biologjik. Avokatët duan të sigurojnë që të mos ketë diskutime për çështjet e LGBTQ në shkolla. Kjo është propagandë, thonë ata. Fëmijët, thonë ata më tej, duhet të mbrohen nga homoseksualiteti i supozuar ose ndryshimi i gjinisë.

Kundër ligjit votuan 22 deputetë. Në mesin e tyre ishte edhe Javor Bozhankov nga partia liberale "Vazhdimi i ndryshimit” (PP). Në një intervistë për DW, ai flet për grindjet e vështira në parlamentin bullgar, të cilat çuan në sulme fizike dhe ofendime kundër LGBTQ-së, me brohoritjet "Pederast, Pederast!”, thotë ai.

A është ligji antikushtetues?

Protestat e mbështetësve të LGBTQ+ Fotografi: Hristo Vladev/NurPhoto/IMAGO

Kreu i partisë pro-ruse Vasrashdane, Kostadin Kostadinov, megjithatë përshëndeti amendamentin dhe inkurajoi partitë politike në vendet e tjera evropiane që t'i bashkohen Bullgarisë: "Gjatë dekadave të fundit, teza është përhapur gradualisht në BE, Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, se nuk ka orientim seksual tradicional dhe jotradicional, ajo që ata kanë imponuar me dekada sapo është shembur në Bullgari”.

Megjithatë, shumë juristë besojnë se ligji shkel Kushtetutën bullgare, është shkruar gabimisht nga këndvështrimi ligjor dhe madje përmban pasazhe të kopjuara drejtpërdrejt nga Wikipedia. Vëzhguesi politik Daniel Smilov në një analizë për DW në gjuhën bullgare shkruan si më poshtë: "Ky ligj është një errësirë ​​e paarsimuar e maskuar si pushtet shtetëror. Është gjithashtu marrëzi politike me pasoja potencialisht të mëdha për Bullgarinë".

Aktivistët bullgarë të të drejtave të njeriut protestuan gjithashtu kundër ligjit. Është jo vetëm e pakuptimtë, por edhe diskriminuese dhe në kundërshtim me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, thonë ata. Ata i bënë thirrje presidentit Rumen Radev që të vërë veton ndaj ligjit dhe të mos e nënshkruajë atë.

Qëndrimet e zgjedhësve

Por sipas sondazheve, shumica e votuesve në Bullgari besojnë se ndalime të tilla janë të sakta. Për këtë arsye, jo vetëm nacionalistët dhe përfaqësuesit pro-rusë votuan për ligjin, por edhe partitë që janë anëtare të Partisë Popullore Evropiane (EPP) dhe të familjes së partive liberale në Parlamentin Evropian. Në një intervistë për DW, Yavor Bozankov tha se duket se lideri i partisë më të madhe parlamentare GERB, kryeministri shumëvjeçar Bojko Borisov, po i kthen shpinën vlerave të Partisë Popullore Evropiane, familjes së së cilës i përket partia e tij. Ligji është homofobik. Është ligji i urrejtjes”, thotë ai. Sipas tij, Borisov është populist dhe po mendon për zgjedhjet e ardhshme.

Në një debat të ashpër mbi projektligjin, Borisov deklaroi: "Nëse euroatlantizmi do të thotë të më bësh grua, atëherë unë them: Unë nuk jam euroatlantik".

A do të reagojë Brukseli?

Protestat e mbështetësve të LGBTQ+ para parlamentit Fotografi: Hristo Vladev/NurPhoto/IMAGO

Deputeti i Parlamentit Evropian Radan Kanev nga Partia Konservatore Demokratike Bullgare (DB), e cila së bashku me PP ishte e vetmja që votoi kundër ligjit në Parlamentin bullgar, ka shkruar në Facebook se po i kërkon Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian dhe PPE për të dënuar ligjin anti-LGBTQ. Por Komisioni i BE-së hesht ende. Sipas vëzhguesve, kjo është për shkak se dy parti nga grupimet partiake që mbështetën mandatin e dytë të Presidentes së Komisionit, Ursula von der Leyen votuan gjithashtu për ligjin.

Duke folur për DW, përfaqësuesi bullgar Bozhankov paralajmëron: "Lojërat Olimpike në Paris treguan se kanalet ruse të informacionit dhe propagandës po promovojnë intensivisht tezën e një Perëndimi të degjeneruar moralisht dhe përhapjen e homofobisë". BE, thotë ai, duhet të ndërgjegjësohet për faktin se bullgarët janë veçanërisht të prekshëm ndaj propagandës ruse për arsye historike, kulturore dhe gjeografike.

Në rrugën drejt demokracisë joliberale?

Daniel Smilov ka frikë se pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në tetor, në parlamentin bullgar mund të shfaqet një shumicë populiste, e cila do ta kthejë Bullgarinë në një "demokraci joliberale" të modeluar sipas Hungarisë dhe do ta shkëputë vendin nga BE dhe NATO.

Bozhankov ndan këtë pikëpamje: "Është e qartë pse këta njerëz e nxitën miratimin e një ligji të tillë. Dhe nëse ne nuk i kundërshtojmë, nesër ata do të miratojnë ligje jo vetëm për 'seksualitetin tradicional', por edhe për ngjyrën e lëkurës dhe kombësinë tradicionale. Kjo është rruga që Europa e njeh shumë mirë dhe e di se si përfundon”.