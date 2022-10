Mosmarrëveshjet rreth investimeve kineze në Gjermani

Një kompromis i mundshëm po duket në mosmarrëveshjen brenda qeverisë federale për përfshirjen kineze në një terminal në portin e Hamburgut. Sipas këtij kompromisi, grupi kinez Cosco duhet të lejohet të marrë pjesë në terminal - por vetëm me një pjesë më të vogël. Cosco nuk duhet të jetë në gjendje të marrë mbi 35 për qind të terminalit Tollerort, siç ishte planifikuar, por vetëm 24.9 për qind. Sipas informacioneve të agjencisë gjermane të shtypit, vendimi duhet të konfirmohet së shpejti.

Në qarqet qeveritare flitet për një "zgjidhje emergjente”. Kabineti mund të merret me këtë çështje të mërkurën (26.10). Është e paqartë se si grupi kinez do të reagojë në këtë situatë të re. Sipas informacioneve nga Süddeutsche Zeitung (24.10), gjashtë ministritë që kishin refuzuar më parë marrëveshjen kanë rënë dakord për një kompromis. Qeveria federale do të vendosë për të ashtuquajturin refuzim të pjesshëm të projektit fillestar. Me një pjesëmarrje prej 24.9 për qind, Cosco, si aksioner në pakicë, nuk mund të ushtrojë zyrtarisht asnjë ndikim mbi menaxhimin.

Kritikët kritikojnë edhe kompromisin

Pas përvojave të fundit me Rusinë dhe problemet me varësinë e furnizimet me gaz rus, kohët e fundit ka shpërthyer një mosmarrëveshje politike mbi çështjen nëse duhet lejuar pjesëmarrja kineze në këtë projekt. Ministri i Ekonomisë Robert Habeck (nga partia ekologjiste) paralajmëroi për varësi të reja, ashtu si edhe politikanët e FDP. Kancelari Olaf Scholz (SPD) deklaroi këto ditë se asgjë nuk është vendosur ende dhe se shumë pyetje duhet të sqarohen. Ai theksoi se nuk bëhej fjalë për shitjen e portit, por për aksione në një terminal, siç është rasti në disa porte të Evropës Perëndimore. Sipas raportimeve të mediave, nga zyra e kancelarit po bëhej presion që kjo pjesmëarrje në aksione të ndodhë.

Politikania e FDP-së Marie-Agnes Strack-Zimmermann e quajti kompromisin e mundshëm si një gabim. "Pjesëmarja kineze në portin e Hamburgut është si të thuash të jesh pak shtatzënë. Ose do të përfshihen në marrëveshje ose jo", tha të martën ajo për agjencinë gjermane DPA. Dhe: "Kompromisi" me më pak pjesëmarrje kineze është një tjetër gabim serioz në kohë pasigurie të madhe. Edhe ekologjisti Anton Hofreiter u shpreh kundër pjesëmarrjes kineze prej 24.9 për qind. Kina do të kishte "më pak ndikim" sesa me një pjesë prej 35 për qind. "Por do të ishte ende kritike, sepse ne do të kishim ende një regjim diktatorial që blen infrastrukturë nga ne me ndihmën e kompanive shtetërore," tha Hofreiter (25.10) në emisionin e mëngjesit në ARD.

Cosco është një "instrument i qeverisë kineze"

Në shtator 2021, kompania logjistike e portit të Hamburgut HHLA dhe operatori i terminalit kinez Cosco Shipping Ports Limited ranë dakord për 35 për qind të aksioneve kineze në terminalin HHLA në Tollerort (CTT) në qytetin e Hamburgut. Cosco Group operon gjithashtu kompaninë e katërt më të madhe të transportit në botë, anijet me kontejnerë të së cilës janë bërë nga HHLA në CTT për 40 vjet. Në këmbim të aksioneve, Cosco dëshiron ta bëjë CTT një pikë të preferuar të transferimeve në Evropë. Instituti i Kinës Merics paralajmëroi për rreziqet. Analisti Jacob Gunter tha për DPA: "Cosco dhe investimi i saj në portin e Hamburgut paraqesin rreziqe për sigurinë dhe interesat ekonomike të Gjermanisë". Cosco nuk është thjesht një tjetër kompani shumëkombëshe që thjesht kërkon një kthim - është një mjet i përdorur nga qeveria kineze për të çuar përpara qëllimet e saj strategjike. Sa më e varur të bëhet Gjermania nga investimet dhe marrëveshjet me Coscon, aq më shumë ndikim mund të ushtrojnë Cosco dhe zyrtarët e partisë në politikën gjermane ndaj Kinës.

bc/hb/ul (dpa)