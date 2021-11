Meta: Pse Facebook ndryshon emrin?

Emri Facebook nuk mund të pasqyrojë më të gjithë gamën e produkteve, thotë Mark Zuckerberg. Rrjeti online Facebook do të vazhdojë të quhet i tillë, por kompania mëmë do të drejtohet me emrin Meta. Me emrin e ri, Zuckerberg dëshiron ta drejtojë fokusin në botën e re virtuale "Metaverse", në të cilën ai sheh të ardhmen e komunikimit digjital dhe gjithashtu të kompanisë së tij.

Zuckerberg dëshiron ta përdorë atë për të udhëhequr grupin nga hija e platformës së tij origjinale dhe deri tani më të rëndësishme, Facebook. Përveç Facebookut dhe Instagramit, grupi i kompanisë përfshin edhe aplikacionet WhatsApp dhe Messenger. Këto shërbime individuale do të mbajnë gjithashtu emrat e tyre. "Ne shihemi sot si një kompani e mediave sociale, por në zemër jemi një kompani që lidh njerëzit”, tha Zuckerberg.

Bota e re digjitale...

Facebook dëshiron të krijojë një të ashtuquajtur metaverse gjatë kësaj dekade, por edhe më gjatë. Sipas prezantimit të themeluesit 37-vjeçar të Facebook, bota fizike dhe digjitale duhet të bashkohen. Zuckerberg mbështetet në realitetin virtual (VR), në të cilin përdoruesit mund të zhyten në botët digjitale me syze speciale në kokë.

Përveç emrit të ri, Facebook prezantoi edhe një logo të re. Facebook dhe Zuckerberg janë nën presion të jashtëzakonshëm: rregullatorët dhe politikanët në mbarë botën kanë akuzuar gjigandin e internetit se nuk ka ndërmarrë veprime të mjaftueshme kundër përhapjes së mesazheve të urrejtjes dhe ngacmimeve në platformat e tij, për shkeljen e privatësisë së përdoruesve të tij, si një altoparlant për dezinformata të rrezikshme për të shërbyer dhe dëmtuar mirëqenien e përdoruesve të rinj të internetit.

"Pjesë e një përparimi më të madh"

Ndryshimi i emrit mund ta bëjë më të lehtë për rrjetin më të madh online në botë me 2.9 miliardë përdorues në mbarë botën, që të përmirësojë imazhin e tij dhe të distancohet nga lajmet e këqija për platformat e tij si Facebook, WhatsApp dhe Instagram.

Në funksion të rritjes së presionit kundër Facebook, gazeta amerikane "Washington Post" ka bërë të ditur muajin e kaluar se interesi i Facebook për një metaverse mund të jetë "pjesë e një përparimi më të madh" në mënyrë që "të përmirësojë reputacionin e kompanisë" dhe të bëjë ripozicionimin e Facebook, me synim rregullimin më të mirë në të ardhmen.

Së fundmi, informacionet dhe zbulimet për zhvillimet brenda kompanisë të ish-punonjëses së Facebookut, Frances Haugen ka bërë bujë. Haugen akuzon ish-punëdhënësin e saj se i vendos fitimet e veta mbi sigurinë e përdoruesve dhe të mirën e përbashkët. Facebook i ka mohuar me vendosmëri akuzat.

Facebook nuk është korporata e parë e Silicon Valley që ndryshon emrin e kompanisë për të sinjalizuar se drejtimi i kompanisë është zgjeruar. Në vitin 2015, për shembull, Google themeloi një kompani të re holding të quajtur Alphabet mbi grupin.

bc/qu/wa (dpa, afp, rtr)