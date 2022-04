Lufta në Ukrainë me pasoja për refugjatët kudo në botë

UNHCR konstaton një keqësim të dukshëm të situatës së refugjatëve në të gjithë botënpër shkak të luftës në Ukrainë. "Konflikti e ka keqësuar edhe më tej situatën e 84 milionë njerëzve në botë të larguar nga vendlindja, kjo pas ngushticave botërore në furnizimet ushqimore dhe shtrenjtimit të ndjeshëm të ushqimeve", është shprehur Roland Bank nga dega e UNHCR-së për Gjermaninë për portalin mediatik gjerman, Funke Mediengruppe. Miliona vetë kanë humbur burimet e të ardhurave si pasojë e pandemisë dhe krizën ekonomike të lidhur me të.

"Frika është se kriza e Ukrainës do të ashpërsojë edhe më shumë këtë vit mungesat e artikujve ushqimorë dhe shtrenjtësinë", ka thënë Bank. Çmimet e rritura për lëndët e para po ashtu e vënë para sfidash të mëdha furnizimin me ndihma humanitare dhe punën e UNCHR, shpjegon Bank. "Tani ajo që vlen është të pengojmë mosushqimin sa duhet të fëmijëve dhe strategji të dëmshme si borxhet e thella apo punën e minorenëve, duke siguruar të paktën për refugjatët ushqimin bazë", theFAO: Çmime rekord për ushqimet në mbarë botënkson përfaqësuesi i UNHCR.