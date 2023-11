Qoftë mekanizmi i nenit 7, kufijtë e emetimit me CO2 në mbarë BE-në ose certifikatat e emetimit të gazit serrë - Lucia Schulten është e interesuar për historitë njerëzore që qëndrojnë pas gjuhës burokratike të BE-së. E arsimuar për juriste, Lucias i pëlqen veçanërisht të merret me tema që mund të duken mjaft të thata në shikim të parë, por që kanë një rëndësi të madhe për Evropën dhe botën. Ajo gjithashtu raporton rregullisht mbi proceset gjyqësore në gjykatat ndërkombëtare për ofertat e DW-së në TV, internet dhe meidat sociale, qofshin në Strasburg, Luksemburg apo Hagë. Por politika dhe ligji nuk janë gjithçka: Lucias i pëlqen të flasë edhe për aspekte të tjera nga zemra e Evropës.