Lavrov: Bisedimet paqeje vetëm me "rend të ri botëror"

Rusia beson se bisedimet e paqes për luftën në Ukrainë janë të mundshme vetëm në kuadër të një "rendi të ri botëror" - pa dominimin e SHBA. Lavrov i lidh negociatat diplomatike me një kërkesë pothuajse të pamundur.

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov beson se bisedimet e paqes që synojnë zgjidhjen e luftës në Ukrainë janë të mundshme vetëm brenda kornizës së një "rendi të ri botëror" pa dominimin e SHBA. Negociatat duhet të bazohen në marrjen parasysh të interesave ruse, tha ai gjatë një vizite në Turqi. "Këto janë parimet mbi të cilat do të bazohet rendi i ri botëror”.

Lavrovi ka kërcënuar gjithashtu se Rusia mund të tërhiqet nga marrëveshja e grurit me Ukrainën. "Nëse nuk ka përparim në heqjen e pengesave për eksportet ruse të plehrave kimike dhe drithërave, ne do të pyesim veten nëse kjo marrëveshje është e nevojshme,” tha ai. Marrëveshja i lejon Rusisë të eksportojë plehra kimike dhe produkte ushqimore pavarësisht sanksioneve. Qeveria e Moskës kishte shprehur keqardhje disa herë që kjo marrëveshje nuk është respektuar.

Në mars, Rusia ra dakord vetëm të zgjasë marrëveshjen e grurit të nënshkruar nga Moska dhe Kievi për 60 ditë, jo 120 ditë si më parë. Marrëveshja e grurit u ndërmjetësua nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara dhe për këtë arsye është në agjendën e vizitës së Lavrov në Ankara. Ministri i Jashtëm rus u takua atje me homologun e tij turk Mevlüt Çavusoglu. Në programin e tij është parashikuar edhe një takim me kreun e shtetit turk Rexhep Tajip Erdogan.

Ukraina flet për një situatë të vështirë në Bahmut

Sipas ushtrisë ukrainase, situata në qytetin Bahmut që ndodhet në Ukrainën lindore, është e vështirë. Trupat ukrainase, megjithatë, po rezistojnë pavarësisht epërsisë numerike të njësive ruse, tha zëdhënësi i Komandës Ushtarake Lindore të Ukrainës, Serhij Tscherevatji, për agjencinë e lajmeve Reuters.

Trupat ruse po përqendrojnë të gjitha forcat e tyre për të pushtuar qytetin. Rusia po shënon suksese taktike në disa vende, por ajo po paguan një çmim të rëndë, tha Tcherevatji.

Londra sheh fitime terreni nga pala ruse

Sipas shërbimit sekret britanik, trupat ruse kanë fituar terren në qytetin ukrainas të Bahmutit ditët e fundit. Sipas raportit të Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, tani ka shumë të ngjarë që rusët të kenë hyrë në qendër të këtij qyteti të Ukrainës lindore dhe të kenë kapur bregun perëndimor të lumit Bahmutka.

Për ukrainasit do të kërcënohej në mënyrë të konsiderueshme një rrugë e rëndësishme transporti për furnizime. Ndërsa rusët kishin bërë pak përparim që nga fundi i marsit, Moska e përforcoi ndjeshëm praninë e saj në zonën në fjalë dhe përdori përsëri më shumë artileri, sipas britanikëve. Qeveria në Londër beson gjithashtu se është e mundur që tensionet midis forcave të rregullta ruse dhe mercenarëve Wagner, që luftojnë për Moskën, të jenë ulur dhe se të dyja palët do të bashkëpunojnë përsëri më me sukses.

Që nga fillimi i luftës ruse të agresionit kundër Ukrainës, Ministria Britanike e Mbrojtjes publikon përditësime të përditshme mbi ecurinë e luftës. Bazuar në informacionet nga shërbimet sekrete, qeveria britanike dëshiron të kundërshtojë paraqitjen ruse dhe të mbajë të informuar aleatët e saj. Moska e akuzon Londrën për kryerjen e një fushate dezinformimi.

