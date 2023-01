Kurti: Asociacioni i komunave serbe nuk mund të ketë përparësi

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se asnjë nga marrëveshjet e arritura më parë në Bruksel nuk mund të ketë përparësi ndaj marrëveshjeve tjera. Ai tha se propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë është bazë e mirë për diskutime dhe kjo marrëveshje në qendër duhet ta ketë njohjen e ndërsjellë me Serbinë. Këto deklarime, kryeministri Kurti i bëri pas një darke punë që pati në Prishtinë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Ky i fundit, pas darkës me Kurtin shkroi në Twitter se, "ne jemi pajtuar që të gjitha marrëveshjet e kaluara që janë arritur në dialog, duhet të zbatohen plotësisht”.

Për këtë njoftim të Lajçakut që disa nga mediet në Prishtinë e interpretuan se "Kurti është pajtuar që ta themelojë asociacionin”, kryeministri Kurti u deklarua vetë duke thënë se "diplomatët po këmbëngulin që marrëveshja për Asociacionin e komunave me shumicë serbe të theksohet më shumë”.

Albin Kurti

"Por ajo marrëveshje tashmë është e theksuar, sepse është e vetmja marrëveshje nga 33 marrëveshjet e Brukselit që nuk e ka kaluar testin e Gjykatës Kushtetuese, pra në një mënyrë përnjëmend mund të themi se ajo marrëveshje është e theksuar, është e theksuar në kuptimin juridik e kushtetues për shkak se nuk e ka kaluar testin e Gjykatës Kushtetuese. Tash procesi negociator duhet të na shpie përpara. Unë e respektoj konfidencialitetin e bisedimeve, por po e ritheksoj që asnjë nga 33 marrëveshjet nuk mund të ketë prioritet hierarkik”, tha kryeministri Kurti.

Ftesa amerikane

Me datën 21 janar, ambasada amerikane ka ftuar në një takim përfaqësues të partive politike dhe shoqërisë civile për të diskutuar mbi çështjen e Asociacionit. Kërkesa e SHBA-së dhe BE-së është e qartë: Qeverisë i bëhet thirrje të paraqesë propozimet e saj për Asociacionin. Kryeministri Albin Kurti, këmbëngulë që Asociacioni nuk duhet të jetë në qendër të marrëveshjes me Serbinë, por në qendër duhet të jetë njohja reciproke.

"Le të zhvillohen sa më shumë takime e diskutime mirëpo për normalizim të marrëdhënieve që na shpie më afër e drejt BE-së për paqe afatgjatë e stabilitet të qëndrueshëm, për siguri për të gjithë pa diskriminuar asnjë njeri, nevojitet njohja reciproke në qendër, jo Asociacioni në qendër, as Asociacioni parakusht, por njohja reciproke në qendër. E ka thënë presidenti Biden, e ka thënë kancelari Olaf Scholz dhe unë po ua përsëris këtu njëjtë”, tha kryeministri Kurti.

Pesë diplomatët perëndimorë që në fund të javës së kaluar qëndruan në Prishtinë dhe Beograd, zoti Lajçak i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe këshilltarët e udhëheqësve të Francës, Gjermanisë dhe Italisë, po u bëjnë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përfitojnë nga propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre.

Vuçiq dhe kushtëzimet

Miroslav Lajçak

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi pas takimit me diplomatet perëndimorë, se i kanë thënë që "nëse Serbia nuk e pranon planin franko-gjerman, atëherë vendi do të përballet me pasoja të rënda. Bllokim në integrim evropian, ndalim të investimeve dhe masat gjithëpërfshirëse, politike dhe ekonomike”.

"Në fjalinë e dytë më është thënë se duhet ta pranoni këtë plan. Në rast të mospranimit, Serbia do të përballet me, ndërprerjen e proceseve integruese, ndërprerjen dhe tërheqjen e investimeve dhe me masat gjithëpërfshirëse politike dhe ekonomike që do ta dëmtojnë Serbinë”, tha Vuçiq. Sipas presidentit të Serbisë, "plani de fakto u shndërrua si kornizë e re e bisedimeve të Serbisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe nuk do të ketë asnjë përparim nëse nuk bashkëpunojmë për këtë”.

Në fillim të kësaj jave, shefi i Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, informoi ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-së lidhur me zhvillimet e fundit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, dhe tha se pret përkushtim serioz dhe gatishmëri nga Kosova dhe Serbia për ta çuar përpara propozimin evropian.

"Theksojmë se përparimi në këtë proces mund të sjellë përfitime të konsiderueshme për të dyja palët. Unë vlerësoj se është mënyra e vetme për të ndalur këtë rreth vicioz të krizave në terren dhe për të zbutur rrezikun e përshkallëzimit të mëtutjeshëm”, tha Josep Borrell. Plani franko-gjerman, apo siç parapëlqen Borrell ta quajë ‘propozimi evropian', parasheh zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të deritashme të arritura në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ku përfshihet edhe Asociacioni i komunave me shumicë serbe.