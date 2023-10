Komunitetet hebraike në Gjermani: "Thjesht frikë"

Pas sulmeve terroriste të Hamasit në Izrael, komunitetet hebraike po i kushtojnë vëmendje ngjarjeve në Lindjen e Mesme. Ata janë të shqetësuar se nuk do të jenë të sigurt as në Gjermani.

Esther K. nuk do ta harrojë kurrë atë moment. Të shtunën në mëngjes një mik i shkroi: "Shiko çfarë po ndodh në Izrael". Vlerësuesja e pasurive të paluajtshme vazhdon të mendojë: "Të gjithë jemi mësuar që diçka të ndodhë në këtë vend të vogël të çmendur". Por më pas ajo lexon se Hamasi - i klasifikuar si një organizatë terroriste nga Gjermania, SHBA, Izraeli dhe vende të tjera - ka sulmuar papritur Izraelin me raketa nga Gaza. Në të njëjtën kohë, islamikët e armatosur përparojnë drejt Izraelit nga toka, deti dhe ajri. Telefoni celular i saj është i përmbytur me telefonata dhe foto nga Izraeli. "Kush e ka parë nënën time?" Terroristët e Hamasit vrasin njerëz pranë kufirit, marrin pengje.

Esther K. thotë se që atëherë ajo ndjen vetëm një zbrazëti të zezë. "Ushtarët ende shkojnë në këto fshatra dhe gjejnë prindër të pushkatuar, fëmijët e vegjël të pushkatuar pranë Playstations që punojnë," thotëEsther K.. Si shumë të tjerë, thotë ajo, shikoj celularin dhe mendoj: "Ç'është kjo, ku është ushtria?"

Më vulnerabël se kurrë

Izraeli ka një nga ushtritë më të mira, shërbimin e inteligjencës Mossad, sistemin e mbrojtjes raketore Iron Dome. Edhe sot e kësaj dite, Leo Latasch, anëtar i bordit të drejtorëve dhe shef i sigurisë në komunitetin hebre në Frankfurt am Main, mbetet i habitur pse sulmi terrorist nuk u zbulua në kohë. Kjo dobësi nuk pritej.

Doktorit iu desh të shikonte i pafuqishëm ndërsa kolegët e tij izraelitë përpiqeshin të shpëtonin jetë pa asnjë mbrojtje ushtarake. "Unë nuk e di se si do të përfundojë kjo. As nuk e di se sa njerëz të tjerë do të vdesin," thotë Latasch në lidhje me ofensivën e mundshme tokësore të Izraelit në Rripin e Gazës.

Jeta hebreje pas gardheve mbrojtëse

Për Gjermaninë ka një rëndësi të madhe që më shumë se 100.000 hebrenj u kthyen dikur për të jetuar këtu. Jeta hebreje, me festivalet, zakonet, shkollat ​​dhe klubet sportive, u bë sërish e mundur në të gjithë Gjermaninë pas Holokaustit. Ishte dhe është. Por ajo ka siguri vetëm falë mbrojtjes së policisë, postblloqeve dhe gardheve të larta.

Zëdhënësi i komunitetit hebre në Berlin, Ilan Kiesling, tingëllon disi i hidhur kur shkruan për DW: "Ka disa kohë që niveli i sigurisë në objektet tona është rritur. Që nga vitet 1970, për shembull, anëtarë të komunitetit tonë janë mësuar me jetën e komunitetit që zhvillohet pas gardheve mbrojtëse dhe kamerave të vëzhgimit Jo më kot, për shkak të rritjes shqetësuese të sulmeve kundër institucioneve dhe individëve hebrenj në të gjithë Evropën, ne vazhdojmë të jemi të detyruar të ofrojmë një nivel të lartë mbrojtjeje për anëtarët dhe objektet tona."

Për një kohë të gjatë, një pjesë e madhe e buxhetit të komuniteteve hebraike është ndarë për sigurinë. Shumica e tyre kanë departamentet e tyre të sigurisë dhe bashkëpunojnë ngushtë me policinë dhe departamentet shtetërore të hetimit penal. Por pas sulmeve terroriste dhe përvojës së cenueshmërisë, shumë hebrenj nuk i besojnë më kësaj sigurie.

Leo Latasch përgjegjës për sigurinë e komunitetit hebre në Frankfurt am Main për 37 vjet Fotografi: picture-alliance/dpa

Frika e prindërve për fëmijët e tyre

Telefonatë në qendrën ditore hebreje në Berlin. Punonjësi është dukshëm i mërzitur. "Prindërit kanë frikë, shumë frikë”, thotë ai. Në shumë çerdhe hebreje, në fillim të javës frekuentonin vetëm gjysma e fëmijëve. Ilan Kiesling ishte në gjendje ta konfirmonte këtë edhe në Berlin: "Po e vërejmë në çerdhet dhe shkollat ​​tona, për shembull, ku prindërit duan të informohen shumë saktë për masat e sigurisë”.

Leo Latasch ka qenë përgjegjës për sigurinë e komunitetit hebre në Frankfurt am Main për 37 vjet. Edhe ai përpiqet të qetësojë prindërit, duke u shpjeguar vazhdimisht se konflikti po ndodh në Izrael dhe jo në Frankfurt. "Ne nuk kemi qenë kurrë në një situatë si kjo," thotë Latasch. Ashtu si policia, ai parashikon javë të tëra demonstratash nga grupet radikale islamike përpara institucioneve hebraike.

Hamasi islamik bëri thirrje (13.10.2023) për mobilizim të botës arabe dhe myslimane. Është "e premtja e përmbytjes Al-Aksa”, ka njoftuar Hamasi. Kush do të fajësonte prindërit, nëse do të preferonin t'i kishin fëmijët pranë të premten?

Marina Chernivsky nga qendra e këshillimit OFEK beson se hebrenjtë në Gjermani aktualisht përballen me një barrë të dyfishtë. Nga njëra anë, ekziston antisemitizmi i rrënjosur në Gjermani, i cili është një kërcënim shumë real për të gjithë. Dhe nga ana tjetër, thotë drejtoresha ekzekutive e OFEK-ut dhe kryetare e Qendrës së Kompetencës Antisemitiste, "ata po përjetojnë dhunën më masive kundër popullatës civile në Izrael që nga Shoah. Kjo edhe një herë shkakton një traumë të thellë. Tani duhet të përballen me të”.

Aktivistë propalestinezë demonstrojnë në Gjermani Fotografi: Jochen Tack/picture alliance

Që atëherë, këshillimorja e OFEK-ut ka qenë shumë e ngarkuar. Është rritur shumë numri i seancave të këshillimit në linjën telefonike të krizës. Bëhet fjalë për raste specifike, por edhe për prindër që duan të dinë të flasin me fëmijët e tyre për luftën.

Për gjermanët është vetëm një fatkeqësi tjetër

Esther K. ishte shumë e përfshirë në gjetjen e veshjeve dhe strehimit për refugjatët ukrainas. Ndërkohë është bërë një grup i madh WhatsApp. Ndërsa trafiku ajror me Izraelin është pezulluar, shumë turistë izraelitë janë bllokuar tani në Gjermani. Mes tyre ka shumë gra me fëmijë.

Esther K. donte të organizonte shpejt akomodimin për ta përmes grupit të vjetër WhatsApp. Por, përveç një zonje të moshuar, askush nuk u përgjigj. Nuk erdhën as pak fjalë dhembshurie, thotë ajo e zhgënjyer: "Për gjermanët, është një fatkeqësi më shumë në botë". Kjo është arsyeja pse ajo ndihet plotësisht e vetme në Gjermani.

Masa më të qëndrueshme kundër antisemitizmit

Leo Latasch është tronditur nga fakti se terroristët e Hamasit vranë një grua 90-vjeçare izraelite, filmuan aktin me celularin e të moshuarës dhe e postuan në faqen e tyre në Facebook. "Kjo është e pakrahasueshme për sa i përket perversitetit”, thotë Latasch. Për të, grupet që shesin akte të tilla si një luftë çlirimtare palestineze duhet të ndalohen. Ai gjithashtu fajëson për dyshimet qëndrimet antisemite në të majtë.

Esther K. gjithashtu bën thirrje për masa më të ashpra kundër grupeve radikale islamike: "Fëmijët nuk vriten. Fëmijët trevjeçarë nuk rrëmbehen. Shëmtimi nuk ka kufi".

Komuniteti hebre i Berlinit kishte kërkuar ndalimin e rrjetit pro-palestinez Samidoun. Anëtarët e Samidoun-it kishin shpërndarë karamele në Berlin në gëzim për terrorin e Hamasit. "Nuk duam të shohim më imazhe të tilla në Berlin”, thekson Ilan Kiesling. Kancelari Olaf Scholz ka njoftuar tani një ndalim të aktiviteteve të Hamasit në Gjermani dhe shoqatës Samidoun.