Kina vendos masa ndëshkuese ndaj konjakut nga BE

Qeveria kineze ka vendosur masa ndëshkuese të përkohshme ndaj konjakut evropian. Siç njofton Ministria e Tregtisë, importuesit e varieteteve përkatëse të konjakut do të duhet të paguajnë depozitë në doganë duke filluar nga dita e premte.

Masat prekin kryesisht kompanitë në Francë dhe Spanjë. Ato duhet të paguajnë një shtesë prej 30.6% për konjakun e markës Martell, 38.1% për Remy Martin dhe madje 39% për konjakun Hennessey. Këto marka janë pjesë e gamës së ofruar përkatësisht nga grupet franceze Pernod-Ricard, Rémy Cointreau dhe LVMH.

Markat spanjolle janë gjithashtu të prekura nga tarifat e përkohshme ndëshkuese. Sipas Kinës, shuma bazohet në çmimet e autorizuara nga doganat dhe taksat e importit.

Masa përfaqëson një kthesë 180 gradë pasi Pekini vendosi në fund të gushtit të mos ndërmerrte asnjë masë për momentin, megjithëse sipas kinezëve, për konjakun nën hetim po praktikohej dumping i çmimeve.

Fotografi: Peter Noyce/imageBroker/picture alliance

Dumping kinez apo proteksionizëm i BE-së?

Vendimi ka të ngjarë të jetë një reagim ndaj vendimit të vendeve anëtare të BE për të hapur rrugën për tarifat për automjetet elektrike kineze. Kjo do të thotë se Komisioni i BE-së mund të vendosë të vendosë taksa deri në 35.3%. Pekini akuzon Brukselin për proteksionizëm në lidhje me tarifat për automjetet elektrike.

Kina ka theksuar vazhdimisht se po përpiqet të arrijë një zgjidhje të negociuar. Megjithatë, hetime të reja po kryhen për produktet e BE. Në korrik, Ministria Kineze e Tregtisë njoftoi se po hetonte për mishin e derrit të importuar nga BE. Një hetim kundër subvencioneve për disa produkteve të qumështit të importuara është gjithashtu duke u zhvilluar. Prodhuesit gjermanë të automjeteve janë veçanërisht të shqetësuar për masat ndëshkuese për automjetet evropiane.

Franca do të bashkëpunojë me Bashkimin Evropian për të ndërmarrë veprime në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT) për të protestuar kundër vendimit të Kinës për të imponuar tarifat për importet e konjakut nga Evropa, deklaroi ministrja franceze e Tregtisë për Reuters-in të martën. "Ky njoftim duket të jetë një masë hakmarrëse pas hetimit të Komisionit (BE) për automjetet elektrike. Një masë e tillë hakmarrëse do të ishte e papranueshme dhe në kundërshtim të plotë me rregullat e tregtisë ndërkombëtare”, tha Sophie Primas.

ag/tgsch/rtr