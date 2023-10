Kancelari Scholz Izraelit: "Gjermania qendron në anën tuaj"

Në Gjermani mbizotëron tronditje dhe indinjatë lidhur me terrorin e militantëve-islamistë Hamas kundër Izraelit. Terroristët e Hamasit radikal-islamik nga Rripi i Gazës kanë vazhduar sulmet me raketa ndaj Izraelit.

Terroristët e Hamasit radikal-islamik nga Rripi i Gazës kanë vazhduar sulmet me raketa ndaj Izraelit. Në disa qytete ndër to edhe ndaj Tel Avivit dhe Ashkelonit ka pasur sulme të dielën paradite (08.10.2023) Ushtria e Izraelit reagoi me sulme të mëtejshme nga ajri ndaj objektivave në brezin bregdetar. Ushtria ndërkohë po evakuon vendbanimet hebreje në zonën kufitare duke i transferuar banorët në rajone të tjera në Izrael, tha zëdhënësi i ushtrisë izraelite Richard Hecht. Ushtria e shpalli zonë të ndaluar territorin përreth Rripit të Gazës.

Sipas të dhënave të qeverisë së Izraelit deri tani janë vrarë mbi 600 vetë. Ndërsa mediat flasin për të paktën 700 të vrarë. Nga pala palestineze në Rripin e Gazës, sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së atjeshme të Shëndetësisë janë vrarë të paktën 410 vetë. Numri i të plagosurve nga të dyja palët arrin në mijëra.

"Berlini është në anën e Izraelit"

Rreth 2000 u mblodhën të dielën (08.10.2023) në një manifestim para Portës së Brandeburgut në Berlin. Fotografi: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Tronditje, shok dhe indinjatë: Terrori kundër Izraelit ka vënë në lëvizje shumë njerëz në Gjermani. Rreth 2000 vetë - sipas të dhënave të policisë - u mblodhën në shenjë solidarizimi përpara Portës së Brandeburgut në Berlin duke valëvitur flamujt e Izraelit.

"Berlini është në anën e Izraelit", thotë Kai Wegner (CDU), kryebashkiaku dhe kreu i qeverisë së kreqytetit. Të gjithë referntët në manifestim theksojnë të drejtën e Izraelit, për t'u mbrojtur ushtarakisht në sfondin e terrorit.

"Nuk ka spirale dhune, por vetëm një sulm të terroristëve Hamas ndaj civilëve të Izraelit", thekson presidenti i Shoqatës Gjermano-Izraelite (DIG), Volker Beck.

Izraeli do të "duhet të garantojë, që Hamasi të mos jetë më në gjendje të kryejë përsëri krime të tilla". DIG bashkë me disa organizata hebreje bëri thirrje për manifestimin e solidaritetit.

Manifestime për Izraelin u zhvilluan të dielën edhe në qytete të tjera të Gjermanisë si edhe në Këln. Në Hanover dhe Vyrcburg janë planiifkuar manifestime për të hënën. Në Berlin u ndriçua me flamurin e Izraelit në shenjë solidarizimi Porta e Brandenbrugut.

Të dielën kryetarët e tri partive të koalicionit qeverisës, socialdemokrate (SPD), ekologjiste (Të Gjelbërit) dhe liberal-demokrate (FDP) si rrallëherë në këtë formë përmes një deklarate unanime shprehën solidaritetin e tyre me vendin e sulmuar. "Siguria e shtetit të Izraelit është detyrim dhe interes prioritar i shtetit gjerman." Ata "janë partnerët dhe miqtë tanë (…) të lidhur edhe në një bashkësi të vlerave demokratike".

"Barbar", thotë kancelari

Ngjashëm u shpreh kancelari Olaf Scholz, i cili pasdite (08.10.2023) foli para gazetarëve përpara selisë së kancelarit. Ai vuri në dukje gjithashtu, se është vendosur flamuri i Izraelit edhe përpara Budnestagut dhe Presidencës.

"Siguria e Izraelit është interes prioritar i shtetit gjerman. Kjo vlen pikërisht edhe në këto orë të vështira. E konform kësaj edhe do të veprojmë", tha Scholz. Ai i quajti "barbare" sulmet e Hamasit. Dhe iu drejtua të gjithë njerëzve në Izrael: "Gjermania është në anën tuaj."

Njëkohësisht Scholz shpjegoi, se ka biseduar ndërkohë me disa kryeministra perëndimorë dhe do të telefonojë edhe me presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi. Duhet të "paralndalohet përshkallëzimi me pasoja të pakontrollueshme" për të gjithë rajonin.

Një ditë më parë u prononcua edhe ministrja e Jashtme Annalena Baerbock duke e dënuar "terrorin perfid dhe të neveritshëm" sikurse u shpreh ajo. Izraeli ka solidaritetin tonë të plotë dhe të garantuar nga e drejta ndërkombëtare që të mbrohet kundër terrorit", theksoi Baerbock.

vfb/dw/dpa