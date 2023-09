IAA Mobility 2023: Po e pushtojnë automjetet kineze Evropën?

Më shumë se automjete. Në Mynih nis panairi i Industrisë së Automjetev, IAA. Prodhuesit kinezë të automjeteve priten me kureshtje.

Na ishte njëherë një ekspozitë automobilistike: Ajo që filloi në 1897 në Berlin me emrin International Motor Show (IAA), qëndroi atje për gati 50 vjet dhe më pas kishte selinë në Frankfurt am Main për shtatë dekada. Por tani ajo i përket historisë. Dy vjet më parë - ende nën kushtet e Coronas - organizatori, Shoqata Gjermane e Industrisë së Automjeteve (VDA), e rinovoi plotësisht konceptin në një përpjekje për të siguruar mbijetesën e panairit si një "platformë e vetme lëvizshmërie në botë". në një vendndodhje të re: pikërisht me Mynihun.

Më 5 shtator kancelari gjerman Olaf Scholz do të hapë panairin. Dhe sa herë që shfaqet, Shoqata Gjermane e Industrisë së Automjeteve (VDA) deklaron se nuk bëhet fjalë më për makina si të tilla, por për "lëvizshmërinë urbane", për "ekosistemet e lëvizshmërisë" dhe jo më për një transport të vetëm. Është e mundur që këto shaka verbale kanë për qëllim të largojnë vëmendjen nga fakti se në Mynih nuk vijnë më aq shumë prodhues makinash vijnë, por shumë më tepër prodhues të biçikletave.

Të paktën dy pavione të panairit do të mbushen me biçikleta Fotografi: Henrik Böhme/DW

Drejt pushtimit të tregut evropian

Sigurisht, prodhuesit kombëtarë gjermanë nuk do të humbasin mundësinë për t'u dukur në kryeqytetin bavarez: para së gjithash BMW, me bazë në Mynih, por edhe Volkswagen dhe Mercedes Benz.

Por lista mbaron shpejt: Renault nga Franca është aty, prodhuesi i makinave elektrike luksoze Lucid nga SHBA dhe Rimac, një prodhues fisnik i makinave sportive nga Kroacia. Grupi Evropian Stellantis i dërgon vetëm Opel filialit gjerman nga portofoli i tij i gjerë. I saposhfaquri Vinfast, nga Vietnami, tërhoqi angazhimin e tij pak para fillimit të panairit.

Fotografi: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Por ajo që duhet të jetë veçanërisht interesante është prezantimi i prodhuesit kinez BYD (Build Your Dreams). Kompania Shenzhen - e cila së fundi ka zëvendësuar Volkswagen-in si lider në treg në Kinë - dëshiron të nisë pushtimin e tregut evropian në Mynih, ku planifikon të prezantojë gjashtë automjete në të njëjtën kohë.

Në Mynih, kinezët do të prezantojnë SEAL U dhe nën-markën e tij luksoze DENZA si një premierë evropiane. BYD, i cili u bë i madh si zhvillues i baterive të smartfonëve, përfiton pikërisht nga ky avantazh: bateria në makinat BYD nuk kërkon nikel, kobalt ose mangan dhe është relativisht e lirë për t'u prodhuar. Sa i përket softuerit dhe trukeve teknike për automjetet elektrike, kinezët kanë qenë prej kohësh pikë referimi, të paktën në tregun e tyre vendas.

Makinë elektrike BYD SEAL U Fotografi: BYD Company

Mbërrin edhe Tesla

Megjithëse makinat elektrike kineze janë ende një gjë e rrallë në rrugët gjermane (sipas Qendrës së Menaxhimit të Automobilave, vetëm 1,448 BYD sheh në rrugë, krahasuar me 207,000 VW), situata mund të ndryshojë shpejt, veçanërisht pasi te makinat kineze, si për shumë produkte të tjera edhe çmimet bien. Prodhuesit nga Japonia dhe Koreja e Jugut, të cilët erdhën në Evropë në vitet 1980 dhe 1990, duhet të shërbejnë si shembull (paralajmërim): pasu me ata u tallën, ata tani janë po aq pjesë e skenës së përditshme në rrugët gjermane sa një VW Golf.

Por që të mos flasin të gjithë vetëm për kinezët, organizatorët kanë investuar shumë përpjekje për të tërhequr në Mynih pionieren e makinave elektrike Tesla, e cila përndryshe u drejtohet vetëm eventeve të brendshme për të prezantuar produktet e saj. Tesla do të jetë e pranishme në të ashtuquajturën Hapësirë ​​të Hapur në qendër të Mynihut dhe do të shfaqë atje modelin 3 të rishikuar.

Është e rëndësishme të dihet se koncepti i panairit parashikon dy vendndodhje: nga njëra anë, Hapësira e Hapur e lartpërmendur në pika të ndryshme në qendër të qytetit për publikun e gjerë dhe, nga ana tjetër, terrenet e panairit në periferi të qytetit për vizitorët profesionistë.Sipas organizatorëve, pavionet janë 90% të rezervuara. BYD është i pranishëm në të dyja vendet.

Kohë të vështira

Natyrisht, edhe prodhuesit gjermanë do të marrin forcë nga dobësia dhe nuk do të duan t'ua lënë terrenin kinezëve pa luftë. Boshllëku i Coronas është mbushur dhe zinxhirët e furnizimit në pjesën më të madhe funksionojnë përsëri. Rrjedhimisht, qarkullimi dhe fitimet u rritën fuqishëm në tremujorin e dytë: industria automobilistike mbetet një motor rritjeje në ekonominë gjermane të goditur.

Fotografi: Wolfgang Rattay/REUTERS

Por gjendja nuk do të vazhdojë kështu. Ekspertët parashikojnë kohë të vështira. Konsulenca AlixPartners beson se "Kina është në rrugën për t'u bërë një superfuqi e automobilave" dhe se epokës së fitimeve rekord për prodhuesit gjermanë "po i vjen fundi”. Konsulentët e EY besojnë se "era po fryn gjithnjë e më shumë kundër" prodhuesve perëndimorë.

Në këtë kuptim, panairi do të sillet sërish rreth automobilit dhe në atë e kush është përpara në garën për automjetet elektrike. Për tregun kinez, përgjigja duket e qartë: studimet parashikojnë një pjesë të tregut prej 65% për prodhuesit vendas në vitin 2030.

Për ata që e gjitha kjo u duket shumë, se flitet shumë për automjetet, mund të ngasin një biçikletë edhe në Mynih. Në kopshtin anglez, "mushkëria e gjelbër” e Mynihut, do të ketë një pistë testimi katër kilometrash për biçikleta të të gjitha llojeve. Dhe ata për të cilët makina është armiku i mirëfilltë do të jenë gjithashtu të pranishëm. Disa aleanca veprimi kanë njoftuar tashmë një demonstratë të madhe dhe bllokada dhe veprime të tjera penguese.