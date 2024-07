Hungari-Kinë: "Orban nuk flet në emër të Europës"

Imazhet në televizionin kinez nga shtëpia shtetërore e pritjes në Pekin tregojnë flamurin hungarez dhe atë kinez, por jo flamurin blu të BE-së: Arsyeja është se kryeministri hungarez Viktor Orban ndodhet në udhëtimin të deklaruar prej tij si "misioni i paqes 3.0" – stacionet e të cilit ishin Moska, Ukraina dhe tani Kina – ai e ka marrë i vetëm këtë udhëtim, pa mandat nga BE, sikurse theksuan disa herë përfaqësuesit e BE-së. Edhe qeveria federale e Gjermanisë nuk e konsideron, se Orban ka ndërmarrë tur vizitash për të negociuar në emër të BE-së. Ai po udhëton si kryeministër i Hungarisë, tha zëdhënësi qeveritar Steffen Hebestreit në Berlin: "Ai i ka të gjitha mundësitë e hapura, por jo në emër të BE-së ose si presidenti i Këshillit të BE-së." Për BE-në flasin kryediplomati Josep Borrell dhe presidenti i Këshillit Charles Michel "dhe askush tjetër". Ministri i Ekonomisë dhe zëvendëskancelari Robert Habeck theksoi në një intervistë për televizionin Welt, se "Orbani ka udhëtuar në Kinë si kryeministër hungarez dhe jo si përfaqësues i Europës". "Natyrisht ai mund ta bëjë këtë. Por ai nuk flet në emër të Europës në këtë pozicion", tha Habeck.

Fotografi: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Orban e inskenon veten si ndërmjetësues

Partnerët europainë janë të indinjuar, ndërsa kryeministri i Hungarisë e mbron mënyrën e tij të veprimit. Kreu i shtetit në Kinë Xi Jinping priti kryeministrin hungarez. Xi shprehet për një armëpushim në Ukrainë që duhet të pasohet nga bisedimet. Kjo do t'u shërbente interesave të të gjitha palëve, tha Xi, sikurse njoftojnë mediat. Gjendja në Ukrainë duhet të qetësohet. Bashkësia ndërkombëtare duhet të krijojë kushtet, që Rusia dhe Ukraina të mund të hyjnë në dialog direkt. Për këtë lipset një "energji pozitive". Se si duhet bërë kjo konkretisht dhe cilët aktorë mund të luajnë një rol të rëndësishëm, për këtë Xi nuk u prononcua.

Volodomyr Zelensky dhe kryeministri hungarez, Viktor Orban në Kiev Fotografi: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Orban gjatë vizitës në Kinë bashkë me Xi bënë thirrje për armëpushim të menjëhershëm në Ukrainë. Kjo është vizita e tretë e Orbanit pasi ai vizitoi Kievin dhe Moskën menjëherë pasi Hungaria më 1 korrik mori drejtimin e presidencës së radhës për këtë gjashtëmujor në BE. Nga Kina Orban do të vazhdojë udhëtimin për në Uashington, ku do të marrë pjesë në samitin e NATO-s.

ard/dpa