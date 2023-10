Gjermania pritet të dërgojë ekipe mjekësh në Gaza

Gjermania po përqëndrohet të furnizojë me ushqime popullsinë civile që vuan dhe të përmirësojë kujdesin shëndetësor, tha ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock pas një takimi me ministrin e Jashtëm jordanez, Ayman Safadi të enjten. "Ne po përgatitemi që të dërgojmë ekipe mjekësore në Gaza dhe të krijojmë mundësi që të trajtohen fëmijë të plagosur rëndë", shtoi Baerbock. Ministrja e Jashtme vlerësoi premtimin e Jordanisë për një ndihmë të menjëhershme 5 milionë dollarë për popullatën civile në Rripin e Gazës. "Apeloj tek të gjithë në rajon, sidomos tek shtetet e Gjirit që të ndjekin këtë shembull të rëndësishëm", tha Baerbock. Të premten pritet të hapet kufitare e Rafahut që lidh Egjiptin me Rripin e Gazës.

Annalena Baerbock dhe Ayman Safadi Fotografi: Kira Hofmann/photothek/picture alliance

Edhe Gjermania po e përforcon ndihmën e saj për popullsinë civile në Gaza në gjendje të rëndë duke ofruar një ndihmë të menjëhershme humanitare prej 50 milionë eurosh. Me këto fonde do të mbështeten organizatat ndërkombëtare si Programi Botëror për Ushqimin, UNICEF dhe organizat e OKB për Refugjatët Palestinezë, UNRWA, bëri të ditur ministrja e Jashtme gjermane. Baerbock udhëtoi të enjten në Jordani, Izrael dhe Liban. Ajo shoqërohet nga diplomatja, Deike Potzel që është emëruar e dërguar e posaçme për ndihmën humanitare në Lindjen e Afërt.

Organizata terroriste Hamas nisi në sulm masiv me raketa ndaj Izraelit më 7 tetor duke vrarë 1400 vetë dhe duke marrë peng më shumë se 200 të tjerë, mes tyre edhe gjermanë. Ka qenë gjakderdhja më e rëndë në historinë izraelite. Pas kësaj Izraeli reagoi duke rrethuar zonën palestineze të Rripit të Gazës dhe ndali furnizimin me karburant, ushqime dhe ujë dhe u kundërpërgjigj duke goditur objektiva të Hamasit. Sipas të dhënave të Hamasit deri më tani kanë humbur jetën 3785 vetë. Hamas kategorizohet nga Gjermania, BE, SHBA, dhe disa shtete arabe si organizatë terroriste.

