Gjermania do të vendosë trupa në Lituani

Një nënshkrim historik. Gjermania dhe Lituania nënshkruajnë një udhërrëfyes për vendosjen e një brigade gjermane të Bundeswehr-it në shtetin baltik.

Për herë të parë që nga Lufta e Dytë Botërore, ushtria gjermane do të stacionojë në mënyrë të përhershme ushtarë jashtë vendit.

Forcat e Armatosura Gjermane vendosen në mënyrë të përhershme në një vend tjetër evropian

Arsyeja? Rusia përbën një kërcënim për të gjithë Evropën, jo vetëm për Ukrainën. Rreth 4800 ushtarë gjermanë dhe 200 civilë do të përbëjnë brigadën lituaneze. Ideja është të pengojë Rusinë nga ndërmarrja e një sulmi ndaj shteteve më të vogla baltike.

Ky është një kërcënim potencial që aleanca ushtarake perëndimore, NATO, e merr shumë seriozisht. Me brigadën lituaneze, Gjermania synon të ndihmojë në forcimin e krahut lindor të NATO-s.

Fotografi: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Për herë të parë, Forcat e Armatosura Gjermane do të vendosen në mënyrë të përhershme në një vend tjetër evropian. Kjo do të thotë se jo të gjithë ushtarët gjermanë do të jenë në rotacion të rregullt, por do të qëndrojnë në Lituani për vite me radhë. Prandaj ata do ta zhvendosin pikërëndesën e jetës, të paktën për një kohë, në shtetet baltike.

Miliona euro shpenzime për infrastrukturën dhe trupat

Për ta arritur me sukses këtë, Lituania krijoi një komision të posaçëm qeveritar javën e kaluar. Nën udhëheqjen e kryeministres Ingrida Simonyte, kjo përfshin planifikimin e infrastrukturës për gjermanët, të cilët do të vendosen në dy vende pranë qyteteve Vilnius dhe Kaunas.

Lituania dëshiron të përfundojë deri në fund të vitit 2026 përveç akomodimit, edhe dy shkolla dhe kopshte gjermane. Për këtë vend të vogël, ky është një projekt financiar i madh, financimi afatgjatë i të cilit ende nuk është siguruar. Ministri lituanez i Mbrojtjes Anusauskas pranon hapur se duhet të kërkohen ende burime shtesë financimi.

Që nga pushtimi i Rusisë në Ukrainë në shkurt 2022, Bundeswehr-i i ka ripërcaktuar objektivat e tij. Theksi tani është te mbrojtja kombëtare dhe forcimi i NATO-s.

Fotografi: picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius i tha DW: "Dita e sotme është një pikë kthese, ky projekt është krejt i ri dhe shumë mbresëlënës. Sot nënshkruam udhërrëfyesin. Kjo është absolutisht e re për Gjermaninë, absolutisht e re për Bundeswehr-in. Është hera e parë që e bëjmë këtë".

Pistorius i tha më tej DW se bëhet fjalë për "një sfidë të madhe, por ne jemi vërtet të gatshëm ta përballojmë dhe duam të kemi sukses së bashku me miqtë tanë lituanezë".

Gjermania tashmë drejton grupin e betejës shumëkombëshe të NATO-s në Lituani, i cili ka rreth 1000 ushtarë që do të integrohen në brigadën e re.

Ministri gjerman i Mbrojtjes shfrytëzoi rastin të falënderojë edhe ushtarët gjermanë të stacionuar tashmë në Lituani, në kuadër të festës tradicionale të Krishtlindjeve.

Shpresohet se brigada e re gjermane do të ndihmojë në sigurimin e kufirit lindor të NATO-s. Pritet që ajo të jetë plotësisht funksionale deri në vitin 2027.

aud (N.Haase/ARD)