Gjermani: Tre sektorët me mungesë më të madhe fuqie punëtore

Dihet se mungesa e fuqisë punëtore do ta prekë rëndë Gjermaninë vitet e ardhshme. Sipas një studimi të ri kjo mungesë do të ndjehet në sektorin e tregtisë, të kopshte të fëmijëve dhe tek puna sociale.

Sipas një studimi të fundit të Institutit të Ekonomisë Gjermane në Këln, IW, mungesa e fuqisë punëtore që në vitin 2027 do të jetë shumë e ndjeshme në sidomos në sektorin e shitjeve në të gjithë Gjermaninë. 37.000 vende pune do të mbeten të pazëna, sepse nuk do të ketë mjaftueshëm fuqi punëtore të kualifikuar, thuhet. "Kush dëshiron në të ardhmen që në blerje të këshillohet nga një shitëse e specializuar duhet të presë më gjatë", theksohet në studim.

Po kaq i madh është boshllëku i fuqisë punëtore edhe tek kujdesi i fëmijëve- Megjithëse numri i edukatoreve dhe edukatorëve të kopshtit nga viti 2022-deri në vitin 2027 do të rritet me 26% në 800.000 të punësuar, nevoja reale nuk plotësohet dot pasi kërkesat do të rriten më shumë. Pasoja: Në vitin 2027 do të ketë 27.600 vende të pazëna. Tek nevojat për punonjës socialë e pedagogjikë boshllëku për fuqi punëtore në vitet e ardhshme do të mbushet disi, por sërish me 22.200 vende të pazëna, mungesa e punonjësve sociale do të jetë e treta në renditjen e nevojave për fuqi punëtore deri në vitin 2027. Pas tyre renditen menjëherë infermierët e punonjësit shëndetësorë me 20.300 forca të munguara dhe informaticienët me 19.000 vende të pazëna.

"Kush dëshiron në të ardhmen që në blerje të këshillohet nga një shitëse e specializuar duhet të presë më gjatë", theksohet në studimin e IW. Fotografi: Anna Stills/picture alliance

Çfarë duhet të bëhet?

Falë imigrimit në rritje kjo mungesë mund të zbutet disi, pasi nëse ky trend vazhdon atëherë mund të vijnë si fuqi punëtore rreth 285.000 vetë në vit në Gjermani. "Që sot kompanitë e dinë se sa të rëndësishëm janë punoënjësit nga jashtë", thotë eksperti i IW dhe autori i studimit, Alesander Burstedde- "Studimi ynë tregon, se një integrim i mirë në treg mbart shanse të mëdha", citon DPA ekspertin e ekonomisë. Studimi tregon, se ka shumë rëndësi forcimi i imigracionit të kualifikuar dhe njohja më e shpejtë e certifikatave të kualifikimit nga jashtë. Për studimin u përgatit një model, që ka marrë për bazë në mënyrë empirike trendet e viteve 2016 deri në vitin 2022 dhe i ka zhvilluar ato më tej.

la/ag