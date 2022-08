Franca do të zgjasë tavanin e çmimeve të energjisë elektrike

E përballur me kostot në rritje të energjisë elektrike dhe gazit, Franca do të vazhdojë t'u caktojë tavan çmimet e energjisë për konsumatorët vitin e ardhshëm. Çmimet nuk do të rriten më shumë se katër për qind deri në fund të vitit 2022, siguroi ministri i Ekonomisë Bruno Le Maire. Gjithashtu, vitin e ardhshëm nuk do të bëhen modifikime që duhen të qenë bërë më parë. Në këtë mënyrë, tarifat për konsumatorët duhet të kufizohen edhe më tej. Ai nuk dha hollësi në se konsistonin masat e reja.

Në Francë, çmimet e energjisë elektrike në tregtinë me shumicë arritën një rekord me më shumë se 1000 euro për megavat orë (MWh). Një vit më parë, çmimet ishin ende 85 euro për MWh. Këto rritje korrespondojnë me një çmim të energjisë elektrike prej më shumë se një euro për kilovat orë (kWh). Taksat dhe tatimet e tjera nuk janë përfshirë ende në këtë shifër.

Duhet të riparohen disa termocentrale bërthamore

Disa termocentrale bërthamore franceze janë aktualisht jashtë shërbimit për mirëmbajtjeje dhe riparime. Prandaj, termocentralet në Gjermani prodhojnë shumë energji elektrike për tregun francez të energjisë elektrike, gjë që kontribuon në çmime më të larta në tregun e energjisë elektrike.

Kohët e fundit, prodhimi i energjisë elektrike në termocentralet gjermane të gazit është rritur gjithashtu për këtë arsye, pavarësisht reduktimit të mprehtë të dërgesave të gazit rus. Kjo gjithashtu rrit çmimet e gazit natyror, të cilat janë në nivelin më të lartë historik prej rreth 300 euro për megavat orë.

Shumë ngrohje vetëm elektrike

Në dimër, ngrohësit e shumtë elektrikë të instaluar në shtëpitë franceze gjithashtu ka të ngjarë të rrisin çmimet e energjisë elektrike. Përqindja e këtij lloji të ngrohjes është më shumë se një e treta në vend.

Në Gjermani, nga ana tjetër, vetëm rreth tre për qind e familjeve përdorin ngrohëse thjesht elektrike. Këto shifra nuk përfshijnë ngrohëse si pompat e ngrohjes, të cilat konsiderohen shumë efikase pasi mund të prodhojnë tre deri në pesë kilovat orë nxehtësi nga një kilovat orë energji elektrike.

aud (dpa, tg)