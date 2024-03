Alexia Kalaitzi

Alexia ka marrë pjesë në produksione dokumentarësh dhe projekte të gazetarisë hulumtuese ndërkufitare mbi migrimin, energjinë dhe mjedisin. Në vitin 2021, ajo fitoi një bursë në Fellowship for Journalistic Excellence of the Balkan Investigative Journalism Network (BIRN).

Ka studiuar në Departamentin e Gazetarisë dhe Medias në Universitetin Aristotel të Selanikut në Greqi dhe ka përfunduar programin pasuniversitar për Politikë dhe Ekonomi në Evropën Juglindore dhe Lindore në Universitetin e Maqedonisë, Greqi.

Në vitin 2019 kreu trajnim për filma dokumentarë, duke ndjekur seminare e videove të gazetarisë në Universitetin Columbia në Nju Jork me një bursë nga Fondacioni Stavros Niarchos.