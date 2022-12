Çmimi Karli i Madh 2023 - Presidenti Zelenski dhe populli i Ukrainës dekorohen

Çmimi i Karlit 2023 do t'i jepet popullit ukrainas dhe presidentit të tij Zelenski. Këtë e bëri të ditur pasditen e sotme bordi kompetent dhe qyteti i Aachen-it. Arsyeja e dhënë ishte se populli ukrainas është viktimë e një lufte agresioni rus që shkel ligjin ndërkombëtar me brutalitet të papërshkrueshëm.

Nën udhëheqjen e presidentit të tyre, ata mbrojtën jo vetëm sovranitetin e vendit të tyre, por edhe Evropën dhe vlerat evropiane. "Zelenski tregon guxim, lidership dhe intuitë taktike dhe demonstron një stil të ri politik, të qartë dhe të qartë." Me dhënien e Çmimit Ndërkombëtar Karl 2023, Bordi i Drejtorëve dhe qyteti i Ahenit deklarojnë se dëshirojnë të theksojnë se Ukraina është pjesë e Evropës dhe se popullsia dhe përfaqësuesit e saj të qeverisë, të kryesuar nga Presidenti Zelenski, përfaqësojnë dhe mbrojnë vlerat evropiane. Prandaj, ata meritojnë të inkurajohen për të zhvilluar me shpejtësi negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian.

Medalja e Çmimit Ndërkombëtar Çmimi i Karlit .

Çmimi është dhënë që nga viti 1950 për shërbimet për Evropën dhe bashkimin evropian. Në vitin 2022, e morën këtë çmim prestigjioz aktivistja bjelloruse e të drejtave civile, Svetlana Tikhanovskaya dhe dy nga shokët e saj. Çmimi shoqërohet me një medalje dhe një çertifikatë. Me të nuk është e lidhur një shumë parash.

Deri tani, ky çmim politik ka shpërblyer kryesisht njerëz në detyrë dhe me poste. Këto përfshijnë ish-kancelaren Angela Merkel, ish-kryeministrin britanik Tony Blair ose presidentin francez Emmanuel Macron. Ndaj dhënia e këtij çmimi për tre gratë e opozitës së vendit të sunduar në mënyrë autoritare nga lideri Lukashenko ishte e pazakontë.

Medalja emrin e ka nga perandori Karli i Madh. Perandoria e tij shtrihej në pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore dhe ai shpesh banonte në Aachen. Karli i Madh u kurorëzua perandor në Romë në vitin 800.

dw,dlf