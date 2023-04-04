Российские журналисты призвали освободить Эвана Гершковича

Журналисты российских независимых СМИ и общественные деятели опубликовали во вторник, 4 апреля, открытое письмо с призывом освободить арестованного в России американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Авторы письма считают выдвинутые ФСБ против Гершковича обвинения в шпионаже голословными и не доверяют им: "ФСБ утверждает, что Гершкович якобы действовал по заданию США и осуществлял сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Однако это заявление не подкреплено ничем - нам предлагают верить на слово следствию госбезопасности".

Журналисты отмечают сходство обстоятельств нового "шпионского" дела с делом осужденного ранее по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова. По мнению авторов письма, Сафронов был осужден не за измену, а за журналистскую деятельность. Это сходство двух дел в отношении журналистов вызывает сомнения относительно достоверности существа обвинения, предъявленного Эвану Гершковичу. В письме также выражается поддержка иностранным корреспондентам, которые "рискуют, продолжая работать в России".

Среди подписавших письмо - Сергей Пархоменко, Александр Плющев, Жанна Немцова, Михаил Зыгарь, Галина Тимченко, Тихон Дзядко, Сергей Смирнова, Любови Соболь и другие руководители и журналисты независимых медиа, а также общественные деятели.

Гражданин США Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и затем отправлен в СИЗО в Москву. По версии следствия, он собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Это первый арест американского журналиста на территории России с 1986 года.

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