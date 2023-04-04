  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович
Журналист The Wall Street Journal Эван ГершковичФото: The Wall Street Journal/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Российские журналисты призвали освободить Эвана Гершковича

Сергей Куприков
20 мин. назад

В открытом письме российские журналисты и общественные деятели выражают сомнения относительно достоверности существа обвинения, предъявленного американскому журналисту Эвану Гершковичу.

https://p.dw.com/p/4Pfy2

Журналисты российских независимых СМИ и общественные деятели опубликовали во вторник, 4 апреля, открытое письмо с призывом освободить арестованного в России американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Авторы письма считают выдвинутые ФСБ против Гершковича обвинения в шпионаже голословными и не доверяют им: "ФСБ утверждает, что Гершкович якобы действовал по заданию США и осуществлял сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Однако это заявление не подкреплено ничем - нам предлагают верить на слово следствию госбезопасности".

Журналисты отмечают сходство обстоятельств нового "шпионского" дела с делом осужденного ранее по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова. По мнению авторов письма, Сафронов был осужден не за измену, а за журналистскую деятельность. Это сходство двух дел в отношении журналистов вызывает сомнения относительно достоверности существа обвинения, предъявленного Эвану Гершковичу. В письме также выражается поддержка иностранным корреспондентам, которые "рискуют, продолжая работать в России".

Среди подписавших письмо - Сергей Пархоменко, Александр Плющев, Жанна Немцова, Михаил Зыгарь, Галина Тимченко, Тихон Дзядко, Сергей Смирнова, Любови Соболь и другие руководители и журналисты независимых медиа, а также общественные деятели.

Гражданин США Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и затем отправлен в СИЗО в Москву. По версии следствия, он собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Это первый арест американского журналиста на территории России с 1986 года.

Смотрите также:

ФСБ задержала американского журналиста

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Russland, Ex-Journalist Ivan Safronov

Сафронов осужден за "шпионаж", чтобы не ловить настоящих шпионов? (05.09.2022)

Сафронов осужден за "шпионаж", чтобы не ловить настоящих шпионов? (05.09.2022)

Приговор Ивану Сафронову - 22 года лишения свободы. Суд прошел в закрытом режиме. Его обвинили в госизмене. Несколько дней назад стало известно, что сведения журналист получил из открытых источников.
Политика5 сентября 2022 г.04:07 мин.
external

Уничтожит ли Лукашенко свободу слова? | Ток-шоу "В самую точку"

Уничтожит ли Лукашенко свободу слова? | Ток-шоу "В самую точку"

Власти Беларуси принимают пакет законов, которые сильно осложнят работу журналистов и ограничат свободу слова для всех белорусов. Смотрите новый выпуск ток-шоу DW "В самую точку" с Катей Артёменко.
Политика19 апреля 2021 г.43:09 мин.

Открытое письмо в поддержку Гершковича

tvrain.tv
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Взорванная труба газопровода "Северный поток" на дне Балтийского моря

Reuters: В ФРГ возобновили страхование "Северного потока"

Конфликты22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Медицинские исследования

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

Общество1 ч. назад
Автомобиль Trabant производства ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Культура19 ч. назад
Карикатура: чиновник пытается "улететь" из Кремля, но он прикован цепью к одной из башен

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Политика20 ч. назад
Василий Крячок за дирижерским пультом

Дирижер из Мариуполя пережил оккупацию и возрождает оркестр

Дирижер из Мариуполя пережил оккупацию и возрождает оркестр

Культура22 ч. назад
Нефтяные станки-качалки в США на фоне заходящего солнца

ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

Экономика и бизнес19 ч. назад
Дарья Трепова после задержания, 3 апреля 2023 года

"Я принесла статуэтку". Что известно о Дарье Треповой

"Я принесла статуэтку". Что известно о Дарье Треповой

Преступность20 ч. назад
На главную страницу