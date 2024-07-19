Журналисту Гершковичу запросили 18 лет по делу о шпионаже

Прокурор Микаэль Оздоев попросил приговорить журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже, к лишению свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима, сообщает российское государственное агентство "Интерфакс" в пятницу, 19 июля. Портал 66.RU в свою очередь пишет, что Гершкович не признал вину. Отмечается, что судебное следствие продлилось всего два заседания. Оглашение приговора запланировано на 17.00 того же дня по местному времени.

Дело Эвана Гершковича

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в России в марте 2023 года. Его арестовали по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным в РФ по такому обвинению с момента окончания холодной войны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". И сам Гершкович, и WSJ эти обвинения отвергают, а администрация США назвала их "смехотворными". Рабочая группа ООН признала задержание Эвана Гершковича в России произвольным и нарушающим права человека, призвав освободить его.

Слухи об обмене Эвана Гершковича

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале этого года Владимир Путин намекнул на возможность обмена Эвана Гершковича на россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство. По его словам, спецслужбы находятся "в контакте друг с другом" и обсуждают этот вопрос. "Мы готовы его решить, но есть определенные условия, которые обсуждаются по каналам спецслужб. Я полагаю, что соглашение может быть достигнуто", - заявил Путин.

В контексте возможного обмена он также рассказал о "человеке, отбывающем наказание в одной из стран-союзниц США", который "из патриотических побуждений ликвидировал бандита в одной из европейских столиц". По данным СМИ, Путин, судя по всему имел в виду Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.