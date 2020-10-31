 ″Золотой глобус″ может достаться школьнице из Берлина | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.02.2021

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Культура и стиль жизни

"Золотой глобус" может достаться школьнице из Берлина

Хелене Ценгель всего 12 лет, а она уже снялась в восьми фильмах и может стать лучшей актрисой второго плана за роль в вестерне "Новости со всех концов света", где сыграл и Том Хэнкс.

Сцена из фильма Новости со всего света

Сцена из фильма "Новости со всего света"

12-летняя немецкая актриса Хелена Ценгель (Helena Zengel), номинированная на "Золотой глобус" (Golden Globe) за роль в поставленном Полом Гринграссом американском вестерне "Новости со всех концов света", где она сыграла вместе с легендарным Томом Хэнксом, отлично подготовилась к 78-й церемонии вручения этой второй по престижности награды в мире кино, которая состоится 28 февраля в Голливуде. Разумеется, из-за локдауна в связи с пандемией коронавируса в Беверли-Хиллз девочка поехать не сможет. Но, как она рассказала в интервью информационному агентству dpa, и в родном Берлине ее ожидает прекрасный вечер.

Голливудский гала-вечер - в берлинском отеле 

По словам Хелены, ночь с 28 февраля на 1 марта она вместе с родными проведет в одном из лучших берлинских отелей, где им всей семьей и предстоит смотреть церемонию, которая будет транслироваться по телевидению в прямом эфире. Юная кинозвезда, успевшая за свою жизнь сняться уже в восьми кино- и телефильмах, облачится по такому случаю в эксклюзивный дизайнерский наряд - стильный комбинезон, заказанный специально для этого торжественного мероприятия. Как призналась девочка, не обойдется и без попкорна - непременного атрибута киновечеров. 

Хелена Ценгель

Хелена Ценгель

Для того чтобы не заснуть в разгаре гала-вечера, Хелена решила заранее перестроить свой режим - на несколько часов сдвинуть время отхода ко сну и время пробуждения. Она надеется, что с помощью этого трюка ей удастся обвести свой организм вокруг пальца. По европейскому времени церемония награждения состоится в ночь на понедельник. Но от школьных занятий на следующий день девочка попросила ее освободить: после бессонной ночи нужно будет как следует отоспаться.

В паре с Томом Хэнксом 

В вестерне, действие которого происходит в XIX веке в Техасе, Хелена Ценгель сыграла осиротевшую девочку, похищенную индейцами и в течение нескольких лет находившуюся у них в племени. Случайно она встречается с главным героем картины - пожилым капитаном проигравшей гражданскую войну армии Конфедератов, роль которого исполнил Том ХэнксВетеран берется отвезти ребенка к родственникам. На пути их ждет немало опасных приключений. 

Кадр из фильма “Новости со всего света”

Кадр из фильма

Работа Хелены в этом фильме удостоена столь высоких оценок, что юную актрису номинировали на "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса второго плана". В настоящее время вестерн показывают на платформе Netflix, но в скором времени картина выйдет на большие экраны

Не страдая от звездной болезни 

Со своим партнером по съемочной площадке Томом Хэнксом Хелена Ценгель очень подружилась и продолжает оставаться с ним на связи и сейчас. Они не только обмениваются электронными письмами и эсэмэсками, но и чуть ли не каждую неделю общаются по телефону или по Skype. По словам Хелены, знаменитый актер стал для нее столь близок, что она уже воспринимает его как родного дядю. Как уверяет девочка, Том Хэнкс очень прост в общении и совершенно не страдает от звездной болезни. И в этом смысле он тоже служит для нее образцом.

Хелена не скрывает: она наслаждается тем, что ей удалось войти в мир кино и даже сняться в Голливуде. И в то же время девочка трезво относится к своему взлету и не витает в облаках, вполне отдавая себе отчет в том, что ей пока всего лишь 12 лет и она еще школьница. Но даже в том случае, если человек сделал блестящую кинокарьеру и стал настоящей звездойзазнаваться ему не стоит, считает Хелена. Чем естественнее себя ведешь, тем больше тебя любят, подчеркивает она. 

На подходе - следующие проекты 

Гонорар, полученный за работу в фильме "Новости со всех концов света", Хелена транжирить не стала. Она собирается потратить эти деньги позже - инвестировать их во что-нибудь целесообразное, будь то сдача экзаменов на водительские права, покупка автомобиля или мопеда. Ну, а пока, по ее словам, у нее и ее родителей есть, все что нужно - в том числе, лошадь и очень симпатичная квартира. 

Хелена Ценгель в фильме Крушители системы

Хелена Ценгель в фильме "Крушители системы"

После участия в картине Норы Фингшайлт "Крушители системы", удостоенной в 2020 году Немецкой кинопремии, также известной как "Лола", в категории "Лучший художественный фильм", Хелена, чтобы набраться новых сил, вместе с мамой совершила круиз по Средиземному морю. На сей раз отдохнуть вряд ли удастся: юную талантливую актрису из Германии уже засыпали предложениями из Голливуда, так что в скором времени стартуют следующие проекты. Какие именно, берлинская школьница пока не говорит, но уверяет, что недалек тот день, когда она появится на большом экране снова. 

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    Автор: Наталия Королева


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