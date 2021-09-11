 ″Золотого льва″ в Венеции получила французская драма о проблеме аборта | Новости из Германии о Европе | DW | 11.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

"Золотого льва" в Венеции получила французская драма о проблеме аборта

Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля достался ленте "Событие" француженки Одри Диван. Паоло Соррентино получил гран-при жюри за фильм "Рука Бога", а игра в нем актера Филиппо Скотти признана лучшим дебютом.

Режиссер Одри Диван со статуэткой Золотого льва

Режиссер Одри Диван со статуэткой "Золотого льва"

Главный приз 78-го Международного Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" завоевала драма французского режиссера Одри Диван "Событие", рассказывающая о молодой женщине, которая во Франции начала 1960-х годов хочет сделать аборт, что не разрешалось на тот момент законом.

Гран-при жюри был отдан фильму "Рука Бога" итальянского режиссера Паоло Соррентино, а "Серебряный лев" за режиссуру достался новозеландке Джейн Кэмпион за ленту "Сила собаки".

Лучшим актером был признан филиппинец Джон Аркилла за роль в фильме "На работе: пропавшие 8", поставленный Эриком Матти, а лучшей актрисой - Пенелопа Крус за игру в ленте "Параллельные матери" Педро Альмодовара.

Специального приза жюри удостоился итальянский режиссер Микеланджело Фраммартино за фильм "Дыра", а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют достался актеру Филиппо Скотти за роль в "Руке Бога" Соррентино.

78-й Венецианский кинофестиваль проходил с 1 по 11 сентября. Международное жюри возглавлял южнокорейский режиссер, обладатель "Оскара" Пон Чжун Хо.

Смотрите также:

  • Кейт Бланшетт и Альберто Барбера

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Кейт Бланшетт - капитан корабля

    В основном конкурсе - 18 картин. Причем восемь из них сняли режиссеры-женщины. Председатель жюри основного конкурса - Кейт Бланшетт (на фото - с директором фестиваля Альберто Барберой). Председатель жюри программы "Горизонты" - тоже женщина: французский режиссер и сценарист Клер Дени. И в том, и в другом жюри женщин больше, чем мужчин.

  • Фрэнсис Макдорманд

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Европа главенствует, Голливуд украшает

    США в основном конкурсе представлены малочисленно. Зато в гонке за "львов" участвует фильм "Земля кочевников" ("Nomadland") с блистательной Фрэнсис Макдорманд в главной роли (на фото).

  • Венеция

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Кино и коронавирус

    Организаторы сделали все возможное и невозможное для того, чтобы фестиваль состоялся, несмотря на пандемию. Построили два новых кинотеатра под открытым небом, в крытых залах зрители смотрят фильмы в защитных масках, каждое второе кресло свободно.

  • Золотой лев

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Несмотря на падемию

    Показов стало больше - чтобы все смогли посмотреть. Билеты можно купить только заранее и только онлайн. При входе на сеанс каждому измеряют температуру. От нескольких пунктов программы пришлось отказаться, но "сердце фестиваля удалось сохранить", считает директор кинофорума Альберто Барбера.

  • Фамильный узел (Lacci)

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Фильм церемонии открытия

    Драме "Фамильный узел ("Lacci") итальянского режиссера Даниэле Лукетти досталась честь официально открывать кинофестиваль. Картина в конкурсе не участвует, но олицетворяет собой все то красивое и вечное, что есть в итальянском кинематографе. Любовь и ненависть, измена и прощение...

  • Немецкое кино: А завтра весь мир

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Немецкое кино: "А завтра весь мир"

    Оригинальное название - "Und morgen die ganze Welt". Картина немецкого режиссера Юлии фон Хайнц (Julia von Heinz) борется за главный приз в основном конкурсе. Коротко: студентка-юристка левых взглядов сближается с радикалами на фоне роста правых настроений.

  • Россия в конкурсе: Дорогие товарищи

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Россия в конкурсе: "Дорогие товарищи"

    Новый фильм Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли - в основном конкурсе. В картине - история разгона мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. В свое время информация о трагических событиях была засекречена на долгие десятилетия. По официальным данным, в результате разгона забастовки было убито 26 человек.

  • Тильда Суинтон и Энн Хуэй

    Венецианский кинофестиваль - 2020

    Энн Хуэй и Тильда Суинтон

    Почетных "Золотых львов" в этом сезоне присудили двум женщинам: виднейшей представительнице новой волны гонконгского кино, режиссеру, актрисе, сценаристу и продюсеру Энн Хуэй и британской актрисе Тильде Суинтон.

    Автор: Маттиас Беконерт, Дарья Брянцева


Смотреть видео 04:30

Венецианский кинофестиваль

Контекст

"Носорог". Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции

На Венецианском кинофестивале впервые покажут фильм "Носорог". В нем режиссер Олег Сенцов рассказывает о том, как криминальные банды заправляли в Украине после распада СССР.  

Итальянский режиссер получит приз за неуважение традиций

Роберто Бениньи известен своим нонконформизмом далеко за пределами его родной Италии. В этом году он получит почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кино в Венеции: войны и геноцид  

Фильм "Шрам" борется за "Золотого льва" в Венеции  

Реклама

Самые читаемые

Глава МИД ФРГ назвал ситуацию в Беларуси позорным пятном посреди Европы  

Итоги встречи Путина и Лукашенко: ради финансов поют романсы  

Комментарий: Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель  