"Золотого льва" в Венеции получила французская драма о проблеме аборта

Главный приз 78-го Международного Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" завоевала драма французского режиссера Одри Диван "Событие", рассказывающая о молодой женщине, которая во Франции начала 1960-х годов хочет сделать аборт, что не разрешалось на тот момент законом.

Гран-при жюри был отдан фильму "Рука Бога" итальянского режиссера Паоло Соррентино, а "Серебряный лев" за режиссуру достался новозеландке Джейн Кэмпион за ленту "Сила собаки".

Лучшим актером был признан филиппинец Джон Аркилла за роль в фильме "На работе: пропавшие 8", поставленный Эриком Матти, а лучшей актрисой - Пенелопа Крус за игру в ленте "Параллельные матери" Педро Альмодовара.

Специального приза жюри удостоился итальянский режиссер Микеланджело Фраммартино за фильм "Дыра", а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют достался актеру Филиппо Скотти за роль в "Руке Бога" Соррентино.

78-й Венецианский кинофестиваль проходил с 1 по 11 сентября. Международное жюри возглавлял южнокорейский режиссер, обладатель "Оскара" Пон Чжун Хо.

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