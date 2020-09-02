Итальянский режиссер получит приз за неуважение традиций

Роберто Бениньи получит в этом сезоне почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в развитие кинематографа. Как заявил в четверг, 15 апреля, директор одного из крупнейших и престижнейших кинофорумов планеты Альберто Барбера, награда вручается итальянскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Бениньи за новаторство и неуважение правил и традиций.

Как актер Роберто Бениньи снимался у лучших режиссеров мирового кинематографа: Федерико Феллини, Джима Джармуша, Вуди Аллена и других. А снятый им самим в 1997 году фильм "Жизнь прекрасна" был номинирован на премию "Оскар" в семи категориях и получил в итоге три статуэтки: как лучший фильм на иностранном языке, за музыку к фильму и за лучшую главную мужскую роль, сыгранную Роберто Бениньи. Кинолента рассказывает историю итальянской семьи, оказавшейся во время войны в концлагере, и основана на реальной биографии и воспоминаниях отца Роберто Бениньи.

Бениньи с "Оскарами" за лучшую главную мужскую роль и за лучший фильм на иностранном языке

Его не раз ругали за чрезмерно экстравагантное поведение и за слишком смелые высказывания в отношении католической церкви, а также политических лидеров. Весь мир помнит, как он по стульям бежал на сцену получать заветного "Оскара". Последние годы он активно выступал в разных уголках Италии с лекциями о знаменитом итальянском поэте, мыслителе и богослове Данте Алигьери. В этом году картина с участием 68-летнего итальянца "Пиноккио" номинирована на премию "Оскар" в двух категориях: за лучшие костюмы, а также за лучший грим и прически. Бениньи сыграл в фильме Джепетто.

Роберто Бениньи (слева) в роли Джепетто

Венецианский кинофестиваль должен пройти с 1 по 11 сентября этого года. И пока запланирован в очном формате.