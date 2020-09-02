Итальянский режиссер получит приз за неуважение традиций

Роберто Бениньи получит в этом сезоне почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в развитие кинематографа. Как заявил в четверг, 15 апреля, директор одного из крупнейших и престижнейших кинофорумов планеты Альберто Барбера, награда вручается итальянскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Бениньи за новаторство и неуважение правил и традиций.
Как актер Роберто Бениньи снимался у лучших режиссеров мирового кинематографа: Федерико Феллини, Джима Джармуша, Вуди Аллена и других. А снятый им самим в 1997 году фильм "Жизнь прекрасна" был номинирован на премию "Оскар" в семи категориях и получил в итоге три статуэтки: как лучший фильм на иностранном языке, за музыку к фильму и за лучшую главную мужскую роль, сыгранную Роберто Бениньи. Кинолента рассказывает историю итальянской семьи, оказавшейся во время войны в концлагере, и основана на реальной биографии и воспоминаниях отца Роберто Бениньи.
Бениньи с "Оскарами" за лучшую главную мужскую роль и за лучший фильм на иностранном языке
Его не раз ругали за чрезмерно экстравагантное поведение и за слишком смелые высказывания в отношении католической церкви, а также политических лидеров. Весь мир помнит, как он по стульям бежал на сцену получать заветного "Оскара". Последние годы он активно выступал в разных уголках Италии с лекциями о знаменитом итальянском поэте, мыслителе и богослове Данте Алигьери. В этом году картина с участием 68-летнего итальянца "Пиноккио" номинирована на премию "Оскар" в двух категориях: за лучшие костюмы, а также за лучший грим и прически. Бениньи сыграл в фильме Джепетто.
Роберто Бениньи (слева) в роли Джепетто
Венецианский кинофестиваль должен пройти с 1 по 11 сентября этого года. И пока запланирован в очном формате.
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Лучшие фильмы Федерико Феллини
По мотивам собственной юности: I Vitelloni (1953)
Третий фильм Феллини стал его первым большим успехом: "Маменькины сынки" получил "Серебряного льва" в Венеции и номинацию на "Оскар" за сценарий. Отчасти автобиографическая трагикомедия о симпатичных бездельниках основывается на воспоминаниях режиссера о собственной юности - на родине в Римини. Женских образов здесь много: от конкретных девушек - до собирательного образа Матери, Родины, Судьбы.
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Лучшие фильмы Федерико Феллини
Начало большого пути: La Strada (1954)
"Дорога" завоевал премию "Оскар" за лучший иностранный фильм в 1957 году и имел полный и безоговорочный коммерческий успех. В этом фильме свою первую большую роль сыграла жена Феллини Джульетта Мазина. Уличная актриса Джельсомина, тип женщины-ребенка, открывает длинную череду бесконечно разных и незабываемых женских образов, населяющих кинематографическую вселенную Феллини.
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Лучшие фильмы Федерико Феллини
Борьба Добра и Зла: Le notti di Cabiria (1957)
Феллини нелегко было получить деньги на картину, главная героиня которой зарабатывает на жизнь проституцией. На самом деле "Ночи Кабирии" - это драма о вечном поиске Большой Любви, о борьбе Добра и Зла. Кабирия и прочие женщины легкого поведения в фильмах Феллини - яркие личности и ключики к пониманию мистического смысла Бытия. Однозначно его любимый женский типаж.
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Лучшие фильмы Федерико Феллини
Наслаждение моментом: La Dolce Vita (1960)
"Сладкая жизнь" считается вершиной творчества Феллини. Фильм восприняли как вызов обществу. Но это скорее философская притча о жизни, состоящей из волшебных мгновений, которыми следует наслаждаться как вином. Так трактовал название сам режиссер. Персонаж Аниты Экберг воплощает тип женщины, способной вдохновить мужчину на подвиги и заставить его снова поверить в себя.
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Лучшие фильмы Федерико Феллини
Погружение в себя: Otto e mezzo (1963)
"Восемь с половиной" завоевал главный приз Московского кинофестиваля и две премии "Оскар". В этом шедевре с участием Марчелло Мастроянни опять поднимается тема творческого и жизненного кризиса. Только если в "Сладкой жизни" спасение сулят женщины, то в "8 ½" герой уходит в свой внутренний мир, в свои фантазии и детские воспоминания.
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Лучшие фильмы Федерико Феллини
Мистерия в цвете: Fellini – Satyricon (1969)
"Сатирикон Феллини" воссоздает на экране мир Римской империи времен упадка. В образах римской жизни, однако, легко угадывается современная зрителю реальность. Имя режиссера попало в название этой грандиозной мистерии в результате спора с итальянским кинопродюсером Альфредо Бини, который еще до Феллини зарегистрировал "Сатирикон" как название для своей экранизации романа Петрония.
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Лучшие фильмы Федерико Феллини
Фирменный стиль: Amarcord (1973)
"Амаркорд" основан на воспоминаниях режиссера о его детстве в Римини и поэтому во многом автобиографичен. Но Феллини уже давно ушел от реализма в сторону символизма, и его кинообразы становятся сложнее и глубже. И здесь снова появляется женщина легкого поведения - эротическая мечта всех мужчин Римини по имени Градиска. Фильм принес Феллини его третий "Оскар".
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Лучшие фильмы Федерико Феллини
Поздние годы: La Città Delle Donne (1980)
"Город женщин" населяют свирепые амазонки условной Италии. Эмансипация - сложная тема. Но как легко и иронично снят этот фильм, откровенный, безумный, лиричный и глубокий. За сорок лет творческой деятельности Феллини не переставал восхищаться и вдохновляться прекрасной половиной человечества и явил миру целый "город" незабываемых женских кинообразов.
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Лучшие фильмы Федерико Феллини
Прощание с кинематографом: Ginger e Fred (1986)
В "Джинджер и Фред" на экране снова вместе оказываются два любимца Феллини: его жена Джульетта Мазина и Марчелло Мастроянни. Тонкая сатира на телевизионные реалии и духовную скудость развлекательной индустрии - не последний фильм Феллини, но его лучший из четырех последних. В марте 1993 года Федерико Феллини получил свой четвертый "Оскар" - за вклад в киноискусство.
Автор: Элла Володина