"Цольферайн" - самая красивая шахта в мире

Во вторник, 18 августа, канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) посетит самую многонаселенную федеральную землю Германии - Северный Рейн - Вестфалию, чтобы принять участие в заседании земельного правительства и осмотреть одну из здешних достопримечательностей - объект Всемирного наследия шахту "Цольферайн". Этим летом она уже побывала на заседании правительства Баварии, после чего получила приглашение из Дюссельдорфа. Лидеры этих земель Армин Лашет (Armin Laschet) и Маркус Зёдер (Markus Söder) рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов в преемники Меркель на посту канцлера.

В Баварии Меркель показали дворец Херренкимзе, в Северном Рейне - Вестфалии выбрали бывшую шахту. Чем она известна и почему имеет престижный статус памятника ЮНЕСКО?

"Цольферайн" - эталон шахтостроительной архитектуры

Статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО шахта "Цольферайн" (Zeche Zollverein) в Эссене получила в 2001 году. Свой нынешний облик этот комплекс, влючающий также сортировочный цех и углемойку, обрел в 1927-1932 годах, а заложили его в середине XIX века.

Архитекторы Фриц Шупп (Fritz Schupp) и Мартин Креммер (Martin Kremmer) продумали здесь все до мельчайших деталей, вплоть до формы дверных ручек. Их проект стал эталоном шахтостроительной архитектуры.

Шахта "Цольферайн" Надшахтный копер комплекса "Цольферайн" на фоне ночного неба.

Шахта "Цольферайн" Шахта "Цольферайн" (Zeche Zollvereon) в Эссене входит в число самых популярных индустриальных памятников Германии. Ежегодно здесь бывает около 1,5 миллиона посетителей.

Шахта "Цольферайн" Вывеска с названием шахты на одном из зданий комплекса "Цольферайн".

Шахта "Цольферайн" Вид на технические здания шахтного комплекса через армированное стекло окна электрической подстанции.

Шахта "Цольферайн" Справа и слева - механическая и электротехническая ремонтные мастерские. В центре - бывшая котельная "Цольферайна", в которой сейчас расположен музей дизайна Red Dot Design Museum.

Шахта "Цольферайн" Макет шахтного комплекса в Эссене.

Шахта "Цольферайн" Территория коксохимического цеха "Цольферайна". Бассейн для погашения раскаленного кокса водой.

Шахта "Цольферайн" Зимой этот бассейн превращают в каток.

Шахта "Цольферайн" Мощность коксохимического цеха, построенного на территории шахты "Цольферайн" в 1957-19616 годах, составляла 7500 тонн ежедневно.

Шахта "Цольферайн" Кафе около информационно-кассового центра в бывшей углемойке "Цольферайна".

Шахта "Цольферайн" Лестница в бывшем угольном бункере, по которой посетители сейчас переходят с одного музейного этажа на другой.

Шахта "Цольферайн" Экспозиция об истории "Цольферайна".

Шахта "Цольферайн" Сортировочный цех угольной шахты "Цольферайн".

Шахта "Цольферайн" Цех сортировки угля.

Шахта "Цольферайн" Современное здание в форме куба, построенное в 2006 году на территории "Цольферайна" по проекту японского архитектурного бюро SANAA. В помещениях расположена школа дизайна Университета Дуйсбурга-Эссена. Автор: Максим Нелюбин



Первый владелец шахты Франц Ханиэль (Franz Haniel) назвал ее в честь основанного в 1834 году Германского таможенного союза (Deutscher Zollverein), в который со временем вошло большинство тогдашних немецких государств. Этот союз на долгие годы создал условия для успешного экономического развития Рурской области - промышленного центра Германии.

Каменный уголь здесь добывали на протяжении 135 лет - до 23 декабря 1986 года. Сейчас выведенная из эксплуатации шахта является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни региона.

Cерена Луэст (Serena L'hoest) - родом из Рурской области. Изучала психологию в Бохуме и Париже. Сейчас живет в Эссене, где работает переводчиком и музейным педагогом. Также проводит экскурсии на французском языке для архитекторов и градостроителей, которые знакомятся с последствиями свертывания индустриальных производств и связанными с этим глубокими структурными преобразованиями в Рурской области - самом густонаселенном регионе Германии.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Эссене?

Серена Луэст: Экскурсию по шахте "Цольферайн" с одним из моих коллег-гидов или со мной. В центре внимания этих экскурсий - архитектурная, индустриальная и социальная история шахты и ее коксовального цеха. Мы объясняем все на примере оригинальных механизмов и оборудования, моделей и мультимедийных инсталляций, стараясь объяснять так, чтобы было интересно и понятно как профессионалам, так и обычным посетителям. Наша программа включает и другие мероприятия: от искусствоведческих экскурсий до детских праздников.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Сочетание огромного разнообразия старой индустриальной техники, выдающейся архитектуры, произведений искусства, культурных мероприятий и природы в ландшафтном парке.

- Ваш секрет для посвященных?

- Я бы назвала "Дворец проектов" (Palace of Projects) - великолепную инсталляцию Ильи и Эмилии Кабаковых в бывшем соляном складе коксовального цеха "Цольферайна". Не перестаю ею восхищаться.

- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с этим местом?

- Двойной надшахтный копер - импозантный символ всей Рурской области. Он возвышается над горнодобывающим комплексом Schacht XII, построенным в стиле новой вещественности (Neue Sachlichkeit) по проекту архитекторов Фрица Шуппа и Мартина Креммера.

- Какое время года здесь самое красивое?

- Для каждого времени года можно порекомендовать что-то особенное. Летом, например, с крыши старой углемойки открывается потрясающий вид на Рурскую область. Осенью очаровательно выглядит так называемая индустриальная роща (Industriewäldchen), посаженная на рудных отвалах, в которой установлены скульптуры Ульриха Рюкрима (Ulrich Rückriem). Зимой центром развлечений становится каток в неглубоких бассейнах коксовального цеха, а весной можно совершить прогулку по 3,5-километровому кольцевому бульвару (Ringpromenade): посмотреть, как пробуждается природа этого индустриального ландшафта.

- Что еще стоит здесь посмотреть?

- Рурский музей (Ruhr Museum), расположенный в углемойке комплекса Schacht XII. Концепция его экспозиции гениальна, она позволяет взглянуть на природную и культурную историю региона с самых разных сторон. В одном только этом музее можно провести целый день.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Порядочной порцией жареной картошки-фри. Для посетителей с более взыскательным вкусом разнообразные блюда региональной кухни предлагают в Casino Zollverein и Kokerei Café.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Покинутый японский остров Хасимас его угледобывающей шахтой.

ВИДЕО: ''Цольферайн'' за 60 секунд

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