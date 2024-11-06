Жители Катара проголосовали за отказ от выборов парламента

Большинство участников референдума поддержали отмену выборов двух третей членов законодательного органа Катара в пользу их назначения эмиром.

Спустя три года после первых парламентских выборов в Катаре жители страны проголосовали за возвращение эмиру права самостоятельно назначать всех депутатов Меджлис аш-Шура, консультативного совета с парламентскими функциями. Как сообщило министерство внутренних дел Катара в среду, 6 ноября, более 90% участников прошедшего накануне референдума выступили за внесение соответствующих изменений в конституцию страны.

По данным ведомства, явка на референдуме составила 84% от общего числа подданных эмирата, имеющих право голосовать. Проект конституционных поправок получил 90,6% от общего числа действительных голосов.

Всеобщее голосование по вопросу о внесении поправок в конституцию, предусматривающих отмену выборов 30 из 45 депутатов Меджлис аш-Шура и возвращение к системе назначения главой государства всех членов этого законодательного органа, прошло в Катаре 5 ноября по указу эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Парламентские выборы в Катаре

Первые в истории Катара выборы депутатов Меджлис аш-Шура прошли в октябре 2021 года, примерно за год до чемпионата мира по футболу в Дохе. Жители избрали две трети парламентариев, оставшаяся треть была назначена эмиром.

Однако запрет на участие многих катарцев в голосовании вызвал разногласия в обществе. В связи с этим эмир Катара предложил провести референдум об отмене выборов в законодательный орган.