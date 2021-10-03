На первых в истории Катара парламентских выборах женщины потерпели поражение

По предварительным результатам первых в истории Катара выборов в Меджлис аш-Шура, консультативного совета с парламентскими функциями, в число избранных депутатов не вошло ни одной женщины, в то время баллотировалось их 26, сообщают информационные агентства в ночь на воскресенье, 3 октября.

Согласно ориентировочным данным, явка на избирательных участках составила 44 процента. Избирателям предстояло сделать выбор в пользу 30 из 233 кандидатов – это две трети законодательного органа. Еще 15 депутатов будут назначены эмиром. Катар – монархическая страна, и последнее слово там всегда за эмиром.

Меджлис аш-Шура сможет принимать законы и утверждать основные направления государственной политики и государственного бюджета. В то же время этот орган не будет осуществлять контроль над исполнительной властью – полицией и вооруженными силами. Он также не вправе контролировать экономическую и инвестиционную политику государства, являющегося одним из богатейших на планете и мировым лидером по производству и экспорту сжиженного газа.

В правительстве Катара выборы называют новым экспериментом

Политические партии в Катаре запрещены, и ранее там проводились муниципальные выборы. Однако на референдуме 2003 года граждане приняли новую конституцию, предусматривающую народное голосование за членов консультативного собрания. Тем не менее выборы по различным причинам откладывались. Лишь недавно эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани одобрил закон о выборах.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, тысячи граждан Катара к участию в выборах не допустили. В стране прошли протесты против закона о выборах, 15 участников которых были арестованы.

Заместитель премьер-министра Катара шейх Мухаммед бин Абдурахман Аль Тани назвал голосование новым экспериментом. При этом он указал, что в первый год своей работы Меджлис аш-Шура не сможет обладать всеми правами парламента.

Первые в истории Катара парламентские выборы состоялись в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в Дохе в 2022 году.

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