Зимние ОИ-2030 могут пройти во Франции, а ОИ-2034 - в США

МОК отдает предпочтение Франции как месту проведения зимней Олимпиады-2030. После этого ОИ могут пройти в Солт-Лейк-Сити.

Международный олимпийский комитет (МОК) определился со странами-фаворитами, которые могут принять зимние Олимпийские игры в 2030-м и 2034 годах, ими стали Франция и США. Предварительное решение было принято по итогам заседания МОК в Париже в среду, 29 ноября, сообщает агентство dpa.

Предполагается, что во Франции дисциплины, связанные с зимними видами спорта, будут проводиться на различных локациях во французских Альпах, а состязания на льду - в Ницце, на Лазурном берегу. В США же местом проведения Олимпиады-2034 должен стать город Солт-Лейк-Сити, где зимние ОИ уже проводились в 2002 году.

Страны-хозяйки станут известны перед Олимпиадой в Париже

По словам председателя комиссии по организации будущих зимних ОИ Карла Стосса, МОК будет вести подробное обсуждение с предпочтительными странами-хозяевами будущих игр до июля 2024 года, когда состоится летняя Олимпиада в Париже. В этот момент страны-хозяева будущих игр будут объявлены уже официально.

Кроме того, МОК предварительно рассматривает Швейцарию как возможную страну для проведения зимних ОИ - ожидается, что страна станет хозяйкой Олимпиады в 2038 году. Вместе с ней шансы на проведение зимних Игр есть и у Швеции, однако в обеих странах на данный момент нет общественного консенсуса в вопросе принятия Олимпиады.

В 2026 году зимние Олимпийские игры пройдут в Италии - в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

МОК не сообщил о решении по вопросу участия россиян в ОИ-2024

Хотя МОК обсуждал в Париже проведение ОИ-2038, остаются открытыми вопросы о допуске россиян к участию в ближайших Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Официально этот вопрос поднимался на заседании МОК в Лозанне в начале октября, однако конкретного решения по допуску спортсменов из РФ и Беларуси на Игры оглашено не было.

Вместе с тем после заседания в октябре МОК отстранил от Олимпийского движения Олимпийский комитет России (ОКР). Причина - включение в его состав олимпийских советов оккупированных регионов Украины, что является нарушением Олимпийской хартии, признающей территориальную целостность стран. ОКР в начале ноября подал в спортивный арбитражный суд аппеляцию, однако тот не смог назвать сроки ее рассмотрения.

МОК выступает за допуск отдельных россиян до Олимпиады-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Эту идею неоднократно критиковала Украина - по словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду в случае допуска спортсменов из РФ и РБ.

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