Аккредитованного журналиста DW задержали в Минске

Корреспондент DW в Минске Николоса Коннолли (Nicholas Connolly), освещавший акцию протеста на площади Бангалор в субботу, 27 марта, был задержан, несмотря на предъявленные им документы: паспорт гражданина Германии и официальную аккредитацию журналиста в МИД Беларуси. Коннолли отпустили спустя примерно пять часов после задержания, после того как в РУВД Октябрьское приехал посол ФРГ в Беларуси.

Корреспондент DW в Беларуси Николас Коннолли

Корреспондента DW задержали примерно в 14.40 по местному времени - к этому моменту он около десяти минут вел съемку происходящего на площади Бангалор. На журналисте был синий жилет с надписью "Пресса", однако это не остановило силовиков. Несмотря на то, что он по первому требованию предъявил все необходимые документы, Коннолли посадили в "бусик" и отправили в РУВД.

Там с ним провел беседу сотрудник КГБ Беларуси, занимающийся идеологической работой. Вопросы касались биографии журналиста и того, где и как он выучил русский язык. Кроме корреспондента DW, в РУВД находилась группа молодых людей с самодельными бело-красно-белыми флагами, также задержанных во время акции протеста.

Как сообщил Николас Коннолли коллегам после выхода из РУВД, силовики заставили его разблокировать мобильный телефон и в присутствии посла показать им несколько из сделанных им фото. В случае отказа ему грозили арест, конфискация мобильных телефонов и другого журналистского оборудования.

Задержания журналистов в Беларуси

Это уже второе задержание корреспондента DW в Минске за последние три дня. 25 марта Николоса Коннолли задержали во время освещения им стихийных митингов в белорусской столице, посвященных празднованию Дня Воли. Тогда его отпустили после проверки документов, через полтора часа после доставки в РУВД. По словам журналиста, в этот день у него сложилось ощущение, что силовики просто не могли поверить в подлинность его аккредитации в МИД.

По наблюдениям Коннолли, задержания журналистов на массовых акциях в Беларуси, участившиеся в последнее время, связаны с желанием властей "вымотать" сотрудников СМИ и не дать им выполнять свою работу. Корреспондент DW подчеркивает, что за пять часов нахождения в РУВД 27 марта, в том числе при составлении протокола, никто так и не смог толком объяснить ему причину его задержания.

"Белорусский режим пытается превратить журналистику в преступление. При этом сотрудники белорусских СМИ подвержены гораздо большему риску, нежели репортеры международных изданий", - констатирует он.

Реакция медиакомпании DW на задержание ее сотрудника в Минске

Медиакомпания DW выразила белорусским властям, а также послу Беларуси в ФРГ Денису Сидоренко протест по поводу задержания ее корреспондента в Минске и потребовала его немедленного и безусловного освобождения. В ответ Сидоренко без каких-либо объяснений сообщил, что сотрудник посольства Германии в Минске может забрать Коннолли из РУВД.

"То, какие методы используются в Беларуси, чтобы не дать журналистам выполнять свою работу, даже при наличии аккредитации, - это скандал. Однако мы не дадим запугать себя и продолжим работать с целью обеспечить население Беларуси свободной информацией", - прокомментировал задержание Коннолли генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). При этом он поблагодарил посла Германии в Минске за его поддержку.

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