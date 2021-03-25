В Беларуси в День воли задержано более 100 человек

В Беларуси на протестных мероприятиях по случаю Дня воли в четверг, 25 марта, задержано 118 человек, сообщил правозащитный центр "Весна". По данным на 21.30, "Весне" известны фамилии 68 задержанных сегодня в Минске. Известно также о задержаниях в 18 других городах, говорится в сообщении центра.

Кроме того, "Весна" сообщила об обысках и вызовах на допрос в Следственный комитет в различных городах Беларуси. Власти Минска запретили демонстрацию и митинг в День воли. Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга по случаю Дня воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу". Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее утверждал, что силовикам "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные протестные акции.

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