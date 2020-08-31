Акции в Беларуси: задержаны активисты и журналисты

В Беларуси, где утром стартовали первые с начала года массовые акции протеста, проводятся повсеместные задержания. Правозащитный центр "Весна" на 17.16 по местному времени (совпадает с мск) в субботу, 27 марта, сообщил на своем сайте о 58 задержанных и об обысках у двух человек, в частности, - у солигорского активиста Павла Батуева.
Позднее тот написал в Facebook, что его "выпустили без протоколов и штрафов".
Автозаки у площади Бангалор
Информация о задержанных начала поступать примерно с полудня. Так, портал Tut.by разместил в своем Telegram-канале кадры возможного задержания на улице Притыцкого во Фрунзенском районе Минска. По словам одного из очевидцев, мужчине средних лет заломили руки, после чего увели "в автозак через дорогу".
О том, что у станции метро "Пушкинская" выборочно останавливают молодых людей и проверяют у них мобильные телефоны, передал канал "Белсат". Скопление автозаков было отмечено у площади Бангалор, которая изначально планировалась как конечная точка сбора участников акции в Минске. По данным правозащитников, там задержания проводились точечно: у самой площади, во дворах и на соседних улицах.
Кроме того, по данным портала Tut.by, у торгового центра "Европа" люди в балаклавах сажали "людей в бусики". По сведениям "Региональной газеты" в городе Молодечно Минской области был также замечен автозак.
Наконец, в Новогрудке, по сведениям "Весны", несколько человек задержали "во время экскурсии в краеведческом музее". По данным телеканала "Белсат", операцией руководили лично начальник местной полиции Рустам Вагабов и его заместитель Евгений Буслович.
Задержания журналистов
Среди задержанных в Минске был и целый ряд журналистов. Это - в частности, редакторы портала Tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик. Последняя находилась в районе площади Бангалор в одном из заведений общепита. Кроме того, машину с главным редактором "Наша Нива" Егором Мартиновичем и фотографом Надеждой Бужан, по данным издания, остановили сотрудники ГАИ МВД Беларуси, после чего репортеров препроводили в автозак. Наконец, в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) сообщили о задержании репортера Катерины Карпицкой.
Координационный совет (КС) белорусской оппозиции уведомил в Telegram, что задержана член основного состава КС, бывший доцент Минского лингвистического университета Наталия Дулина.
Через некоторое время информация об аресте Дулиной была опровергнута правозащитниками.
В МВД Беларуси не увидели массовой протестной активности
На этом фоне в МВД Беларуси выступили с утверждением, что "во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия". По версии министерства, "малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске", "некоторые протестующие" доставлены в территориальные органы внутренних дел "для разбирательства".
Так, по словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, в Минске задержали 30-летнего жителя Вилейского района. При нем, по версии правоохранителей, находились газовый и сигнальный пистолеты. "В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож", - заявили далее в ведомстве. По данным МВД, мужчина состоял в протестных Telegram-чатах.
Следственный комитет (СК) Беларуси 27 марта возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-каналах призывов к несанкционированным властями массовым мероприятиям 27 марта, передал телеканал "Белсат". Уголовное производство открыто по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. При этом СК предупредил, что лица, которые примут участие в акциях, "будут привлекаться к уголовной ответственности".
Требования митингующих
Спецтехника в Минске
В Беларуси не утихают массовые протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Правоохранители при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.
Участники протестов требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.
В ходе протестов физически пострадали, а также были задержаны и арестованы тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Восемь человек погибли. С начала года и до последнего времени протестные акции носили локальный характер.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка