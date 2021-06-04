Глава дипломатии ЕС открыто назвал Лукашенко диктатором

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал правителя Беларуси Александра Лукашенко диктатором вразрез с привычным в дипломатических кругах стилем. Произошло это во вторник, 8 июня, во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой шла речь о принуждении к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и последующем задержании находящегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги.

Обращаясь к евродепутатам, ранее прибегнувшим к соответствующему выражению в адрес Лукашенко, Боррель заявил следующее: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".

Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске

Инцидент с самолетом Ryanair произошел 23 мая. Диспетчеры международного аэропорта Минска принудили борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в столице Беларуси, заявив, что у них имеются сведения о находящейся на борту бомбе.

Сообщение о минировании оказалось ложным, однако после посадки лайнера были задержаны двое пассажиров - бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

24 мая страны Евросоюза согласовали санкции против Минска, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Кроме того, Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Главы МИД стран "большой семерки", глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, а также представители целого ряда стран и международных организаций осудили арест Протасевича.

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