В КНР нашли способные заражать частицы коронавируса на упаковке продуктов

Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружил частицы коронавируса SARS-CoV-2, способные к заражению, на упаковке замороженных продуктов. Возбудитель инфекции был найден на упаковке замороженной трески, сообщила организация в субботу, 17 октября.

Это произошло в ходе изучения вспышки заболевания COVID-19 в городе Циндао. Тем самым впервые вне лаборатории подтверждено, что новый вирус при особых условиях может сохраняться на упаковке в течение долгого времени. Риск заразиться для человека при контакте с поверхностью такой упаковки существует, однако является очень малым, подчеркивается в заявлении. Ни одного такого случая до их пор не зарегистрировано, отметили эксперты.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен почти у 40 млн жителей планеты, а 1,11 млн инфицированных умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (8,3 млн), Индии (7,4 млн) и Бразилии (5,2 млн). В Китае, по официальным данным, инфицированы 85 672 человека, число летальных исходов среди больных (4634) остается неизменным уже 5 месяцев.

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

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