Жители консервативного Канзаса высказались за право на аборт

Избиратели в американском штате Канзас однозначно высказались против возможного запрета на аборты. Во время состоявшегося там в среду, 3 августа, референдума по вопросу о сохранении права на искусственное прерывание беременности, первого в стране голосования такого рода после принятого в июне решения Верховного суда США отменить на федеральном уровне гарантии права на аборт, жители Канзаса большинством голосов выступили за то, чтобы аборты оставались частью конституции этого штата. В настоящее время в Канзасе разрешено прерывать беременность на сроке до 22-й недели беременности.

Как сообщили местные СМИ несколько часов спустя после закрытия избирательных участков, около 60 процентов проголосовали за сохранение соответствующего параграфа. За конституционную поправку выступили 39 процентов. Результаты голосования оставят в силе решение Верховного суда Канзаса от 2019 года, которое предоставило жителям право на аборт в соответствии с конституцией штата.

Важный показатель для жителей соседних штатов

Канзас, который традиционно специализируется на сельском хозяйстве, считается консервативным штатом. На президентских выборах 2020 года республиканец Дональд Трамп получил там 56 процентов голосов. Губернатором является демократ Лора Келли. 29 из 40 сенаторов и 86 из 125 членов Палаты представителей являются республиканцами. И результаты голосования в Канзасе рассматриваются как важный показатель для жителей соседних штатов. В ноябре референдумы о праве на искусственное прерывание беременности намечены в Калифорнии, Вермонте, Мичигане и Кентукки.

По данным газеты New York Times, после июньского постановления Верховного суда десять американских штатов уже запретили аборты. Четыре штата запрещают аборты после шестой недели беременности. Организации по планированию семьи ожидают, что около половины штатов запретят или строго ограничат аборты. Без конституционной поправки Канзас не сможет присоединиться к таким штатам.

Смотрите также:

Роды в 65 лет: великолепная четверка Она родила Она родила. Ничего особенного в этой информации вроде бы нет. Она родила четверню. Это звучит уже интереснее, но еще не шокирует. Она родила четверню в 65 лет. Теперь сенсационность очевидна! 19 мая 65-летняя жительница Берлина Аннегрет Рауниг родила четверых малышей. На фото - дочь Лелиа, которую она произвела на свет в возрасте 55 лет. Собственный рекорд удалось побить, причем сразу четырежды.

Роды в 65 лет: великолепная четверка Состояние здоровья Состояние мамы и детей оценивается врачами как стабильное. Груднички уже немного набрали в весе. По словам Кристофера Бюрера, профессора клиники неонатологии берлинского медицинского комплекса "Шарите", двое новорожденных практически сразу начали дышать самостоятельно. Двое остальных пока все еще подключены к аппарату искусственного дыхания. Один младенец уже перенес операцию на тонкой кишке.

Роды в 65 лет: великолепная четверка Рискованная затея Малыши Аннегрет Рауниг появились на свет недоношенными. В случае с двойняшками, тройняшками и так далее это вполне нормально, поскольку даже абсолютно здоровая молодая женщина, как правило, не вынашивает близнецов 40 недель, а разрешается раньше срока. 65-летняя Аннегрет Рауниг родила на 26 неделе беременности. Врачи провели кесарево сечение. На фото - четверня, родившаяся в Любеке в 2009 году.

Роды в 65 лет: великолепная четверка Made in Ukraine Беременность наступила в результате ЭКО. Процедуру искусственного оплодотворения с применением донорской яйцеклетки и донорской спермы Аннегрет Рауниг прошла на Украине. В Германии донорство яйцеклеток запрещено законом. В результате "визита" на Украину на свет появились трое мальчиков и девочка. Вес младенцев - от 655 до 960 граммов. Рост - от 30 до 35 сантиметров.

Роды в 65 лет: великолепная четверка Мабушка Рожать Аннегрет Рауниг пришлось не в первый раз. До последних родов у нее уже было 13 детей, старшему из которых - 44 года. Помимо того, что фрау Рауниг - 17-кратная мать, она - семикратная бабушка. Десять лет назад 55-летняя на тот момент Аннегрет Рауниг родила дочь, которая, по словам роженицы, и потребовала появления на свет братика или сестрички. На фото - семья Аннергет 10 лет назад.

Роды в 65 лет: великолепная четверка Многодетная учительница Аннегрет Рауниг - учительница русского и английского языков в начальной школе. В этом году ей предстоял торжественный уход на пенсию. Уход состоится, но торжественность померкнет на фоне последних событий. Однажды учительница была замужем, но семейная жизнь не сложилась: Аннегрет предпочла статус "вечной матери-одиночки". На фото - "четверка", появившаяся на свет в Лейпциге в 2012 году.

Роды в 65 лет: великолепная четверка Критика Еще до появления четверни на свет в Германии разгорелась дискуссия вокруг не только медицинских, но и моральных аспектов беременности в столь нетипичном для деторождения возрасте. Успеет ли Аннегрет Рауниг вырастить и достойно воспитать детей? Ведь когда ей будет 80 лет, они еще даже не закончат школу. На фото - малыши, родившиеся в Германии в 1997 году.

Роды в 65 лет: великолепная четверка Врачи в гневе Врачи обвиняют Аннегрет в безответственном отношении к детям и себе самой. Рожать в возрасте 65-ти лет небезопасно для жизни женщины в принципе. Что уж говорить о вынашивании четверни. Врачи не уверены в том, что все малыши покинут клинику полностью здоровыми. Кесарево сечение на столь раннем сроке может повлечь за собой необратимые последствия. На фото - четверня, появившаяся на свет в Китае.

Роды в 65 лет: великолепная четверка Политики тоже против Ряд политических деятелей Германии также критически высказались по поводу поступка Рауниг: мол, медицина ушла вперед, но это не значит, что рожать теперь можно в любом возрасте. По словам обозревателя DW Тобиаса Эльмайера, если так пойдет дальше, женщины начнут рожать все ближе к старости, что влечет за собой неоправданные риски. На фото - четверня, рожденная в Германии несколько лет назад.

Роды в 65 лет: великолепная четверка Поддержка со стороны детей 27-летний сын Аннегрет Рауниг не в восторге от решения матери рожать в пенсионном возрасте. Но он уже пообещал ей помогать всегда и во всем. По его словам, он сам мечтает о детях, но не хотел бы иметь больше двоих. На фото - лейпцигская четверня, родившаяся в 2012 году. Автор: Дарья Брянцева

