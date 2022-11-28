Железнодорожники Австрии объявили однодневную забастовку

Профсоюз работников железных дорог Австрии требует повышения зарплат на 400 евро, власти предлагают индексацию на 8,4 процента. Забастовка затронет сообщение с Германией и другими странами.

Профсоюз железнодорожных работников Австрии после неудачных переговоров о повышении зарплат объявил о предупредительной однодневной забастовке . Она началась в понедельник, 28 ноября, в полночь по местному времени.

Профсоюз Vida, который представляет около 50 тыс. железнодорожников Австрии, предупредил, что движение поездов будет приостановлено на сутки на всей территории страны. Австрийская государственная железнодорожная компания ÖBB объявила, что стачка затронет трансграничное сообщение с Германией, Швейцарией и другими странами. Кроме того, будет приостановлено движение поездов между Мюнхеном и Веной, осуществляемое частной компанией Westbahn.

Железнодорожники требуют прибавку в 400 евро

Профсоюз Vida требует фиксированного повышения заработной платы на 400 евро, что, по словам представителей объединения, соответствует повышению в среднем на 12 процентов.

Представители австрийского правительства в ходе переговоров повысили свое предложение до 8,4 процента. Годовая инфляция в Австрии в октябре составила 11 процентов. Обе стороны заявили 27 ноября, что переговоры на данный момент провалились, обвинив в их срыве друг друга.

"Мы боремся за устойчивую корректировку на уровень инфляции, которая в ходе стремительного роста цен в первую очередь ударит людям с низким и средним уровнем дохода", - заявил представитель Vida, подчеркнув, что некоторые зарплаты в секторе находятся ниже черты бедности.

"Я не понимаю эту забастовку. Текущее предложение по заработной плате выше, чем во всех других секторах", - прокомментировал требования профосоюза руководитель ÖBB Андреас Матте.

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