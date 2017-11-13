Зеленский, Эрдоган и Гутерриш: остановят ли "ядерный шантаж" Путина с ЗАЭС? DW Новости (18.08.2022)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В разгар войны в Украине во Львове генсек ООН Гуттериш и президент Турции Эрдоган встретились с президентом Украины Зеленским. Главные заявленные темы переговоров: ситуация на Запорожской АЭС, вывоз зерна и трагедия в Еленовке. Накануне Минобороны РФ сделало ряд заявлений, которые крайне насторожили украинскую сторону. В том числе о возможной остановке ЗАЭС. Киев воспринял их как "ядерный шантаж".