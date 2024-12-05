Зеленский ввел санкции против Грузии за разгон протестов

Президент Украины объявил о санкциях против виновников разгона акций опозиции в Грузии. В санкционный список включены премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против руководства Грузии за разгон акций протеста оппозиции против предполагаемой фальсификации результатов парламентских выборов. О подписании соответствующего указа он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 5 декабря.

В штрафной список включены премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства страны, в том числе лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. "Это санкции против той части грузинского правительства, которая сейчас сдает Грузию Путину. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы", - пояснил свои действия Зеленский.

Президент Украины также призвал ЕС, США и весь мир "действовать принципиально" в этом вопросе. Ранее он называл "позором" разгоны оппозиционных митингов из-за политики "Грузинской мечты" в отношении Запада.

Грузия и Евросоюз

Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но после того, как в стране был принят "закон об иноагентах", процесс присоединения к ЕС был приостановлен. США указали на нарушения прав человека в Грузии ввели визовые ограничения против десятков граждан этой страны. На фоне нынешних протестов в Грузии Вашингтон объявил о подготовке дополнительных санкций.

Внутриполитическая обстановка в Грузии резко обострилась после досрочных парламентских выборов в конце октября, на которых победу, согласно официальным данным, вновь одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили не признали результатов голосования. Они назвали их сфальсифицированными и потребовали перевыборов.

Через месяц премьер-министр Кобахидзе объявил о заморозке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до конца 2028 года и об отказе от европейской финансовой помощи. Все это время в стране не прекращаются протестные акции, которые сопровождаются столкновениями с силовиками.