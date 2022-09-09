Зеленский вручил орден шефу компании-производителя Bayraktar

На 198-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 9 сентября (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил генерального директора турецкой компании "Baykar" Халука Байрактара орденом "За заслуги" I степени. Вручая награду в Киеве, Зеленский поблагодарил Байрактара "за поддержку и личный вклад в увеличение мощности украинских вооруженных сил". "Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю президента Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", - сказал украинский президент. В ходе личной встречи главы государств обсудили, в частности, детали строительства в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar и использование для них компонентов местного производства, сообщается на официальном сайте президента Украины.

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Оккупационные "власти" Херсона сообщили, что в городе организована переправа на левый берег Днепра. "Теперь жители областного центра и других городов и сел могут беспрепятственно переехать на левобережье и обратно", - говорится в их сообщении в Telegram-канале. Кроме того, они утверждают, что просчитали логистику перевозок, согласование с работой рейсов, количеством транспорта и что каждое судно обеспечено охраной.

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Сразу несколько украинских СМИ опубликовали видеографику продвижения ВСУ в Харьковской области с начала текущей недели. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что за минувшие три дня украинская армия продвинулась вперед на 50 километров.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит фильтрационные мероприятия и следственные действия в освобожденной Балаклее Харьковской области. "Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию в отношении лиц, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы ГБР. Целью таких мероприятий названо исключение возможности для подрывной деятельности россиян и их сообщников.

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против руководства РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента . В санкционный список вошли 606 человек, в том числе 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы. Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины на 10 лет.

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Российские военные начали вывод техники из оккупированного Мариуполя. "Даже той, которая до этого была окопана. Техника двигается в сторону Бердянска", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram . По его словам, военные РФ также усиливают контрпартизанские меры. "Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей", - написал он.

МАГАТЭ: Ситуация на Запорожской АЭС все опаснее

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Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), находящейся под контролем российских военных, становится все опаснее, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Поэтому я настоятельно призываю к немедленному прекращению любых обстрелов во всем районе, - говорится в заявлении Гросси. - Только это обеспечит безопасность и защиту обслуживающего персонала и позволит надолго восстановить подачу электроэнергии в Энергодар и на электростанцию". По словам главы МАГАТЭ, в Энергодаре, где находится ЗАЭС, из-за обстрелов 9 сентября полностью отключилось электричество, что может повлиять на работу станции.

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Европейский Союз в ближайшие недели предоставит Украине еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Берлине. "Это хороший прогресс, и мы активно это продвигали", - сказал Шольц. Германия, по его словам, вдобавок к этому выделит еще 1 млрд евро в виде прямого гранта Украине. Канцлер ФРГ выразил надежду, что и другие страны последуют этому примеру.

Дневной обстрел Харькова: пострадали 14 человек

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В результате обстрела центральной части Харькова днем 9 сентября зафиксированы попадания в жилые дома и объекты образовательной инфраструктуры, возникло несколько пожаров. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале , опубликовав фотографии последствий обстрела. По его словам, ранения получили 14 человек, в том числе трое детей - 3, 11 и 15 лет. "Дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизням нет", - написал Синегубов. Согласно предварительным данным, Харьков обстреляли из РСЗО "Ураган".

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"Власти" оккупированных территорий Харьковской области объявили "эвакуацию мирного населения" из Изюма, Купянска и Великого Бурлака. Как сообщают российские информационные агентства, женщин с детьми из районов, затронутых боевыми действиями, разместят в Краснодарском крае. Кроме того, мирных жителей вывезут в самопровозглашенную "Луганскую народную республику".

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Латвия поможет Украине в послевоенном восстановлении, пообещал президент Эгилс Левитс. "Сегодня я в Киеве, чтобы заверить президента Владимира Зеленского в решительной поддержке Украины Латвией до победы в этой войне. Латвия - ваш сторонник. Латвия поможет в усилиях по восстановлению", - написал он в Twitter.

Лидер оппозиции ФРГ призвал увеличить поставки оружия Украине

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Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал правительство Германии увеличить поставки оружия Украине. "В союзе с СвДП и "зелеными" я смог бы выдать разрешение на экспорт 100 бронетранспортеров Marder в Украину", - заявил Мерц на съезде ХДС. Тем, кто критикует поставки вооружений Киеву, он ответил: "Если Россия заставит оружие замолчать, войне придет конец. Если Украина сложит оружие, придет конец территориальному суверенитету этой страны - вот в чем заключается разница".

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Йенс Столтенберг (фото из архива) Фото: Yves Herman/REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса предоставить Киеву зимнее снаряжение, такое как обмундирование, палатки и генераторы, чтобы украинская армия могла продолжать борьбу с российским вторжением в холодное время года. "Приближается зима, она будет тяжелой, и поэтому нам нужно продолжать поставлять не только оружие и боеприпасы, но и зимнее обмундирование, палатки, генераторы и все специфическое оборудование, необходимое для зимы", - сказал Столтенберг журналистам после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Генсек НАТО также призвал союзников наращивать оборонное производство и пополнять собственные запасы, чтобы иметь возможность поставлять больше оружия Киеву. "Речь также идет о том, чтобы обеспечить наличие у нас оружия, боеприпасов и возможностей для нашего сдерживания и обороны", - отметил он.

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Российские войска ведут огонь из ракетных систем залпового огня (РСЗО) по центру Харькова, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. "Есть попадания в жилые дома и другие постройки. На данный момент известно о десяти раненых, по меньшей мере трое из них дети. Информация о пострадавших уточняется", - написал он. По словам Синегубова, на месте обстрелов работают медики и представители других экстренных служб.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил в Telegram, что в результате обстрела города ранены 10 человек, в том числе трое детей.

Ущерб Украины за три месяцы войны оценен в 97 млрд долларов

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Только за три первых месяца войны с 24 февраля по 1 июня российская агрессии нанесла Украине экономический ущерб в размере 97 млрд долларов (96,4 млрд евро), подсчитали эксперты украинского правительства, Всемирного банка и Европейской комиссии. Более всего пострадали такие секторы экономики, как жилищное строительство (40%), транспорт (31%), а также промышленность и торговля (по 10%), говорится в их совместном докладе, опубликованном в пятницу. Самые сильные разрушения зафиксированы в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. За этот период финансовый ущерб Украины составил 252 млрд долларов (250,2 млрд евро).

Расходы на восстановление разрушенного Россией в Украине в первые три месяца войны оцениваются в 349 млрд долларов (346,7 млрд евро). Больше всего средств потребуется на восстановление транспортного сектора (21%), разминирование и устранение взрывоопасных материалов (21%) и демонтаж разрушенного жилья (20%). Кроме того, Украине требуется около 105 млрд долларов (104,3 млрд евро), чтобы пережить предстоящую зиму.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает Россию прекратить любые действия на атомных объектах в Украине. Как сообщает агентство Reuters, об этом говорится в подготовленном Польшей и Канадой проекте резолюции, который будет обсуждаться на заседании совета управляющих МАГАТЭ на будущей неделе. Согласно документу, организация сожалеет о "продолжающихся силовых действиях РФ, направленных против атомных объектов Украины". Это включает в себя присутствие на Запорожской АЭС как персонала российского "Росатома", так и российских войск, говорится далее в проекте.

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Россия не намерена зеркально отвечать на решение Украины запретить безвизовый въезд россиян на территорию страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Власти Украины с 1 июля нынешнего года ввели визовый режим для россиян.

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Министерство обороны России в пятницу опубликовало видео с переброской войск в Харьковскую область, где украинская армия ведет успешное наступление. По данным Минобороны РФ, на официальном видео показано движение колонн бронетехники и специальной автотехники; на кадрах - бронетранспортеры, грузовики с буксируемыми гаубицами, машины материально-технического обеспечения. Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов о ходе военных действий в районе Балаклеи под Харьковом, заявив, что с таким вопросом следует обращаться в Минобороны РФ "к коллеге Конашенкову".

Хроника событий 9 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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