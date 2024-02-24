  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против УкраиныНавальныйСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Зеленский во вторую годовщину войны: Мы победим

Даниил Сотников
24 февраля 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в победе и заявил, что страна стала "на 730 дней ближе" к ней.

https://p.dw.com/p/4cpby
Участники митинга в центре Киева с флагами Украины, 24 февраля 2024 года
Центр Киева, 24 февраля 2024 годаФото: picture alliance/Kyodo

Украина стала "на 730 дней ближе к победе", заявил, обращаясь из аэропорта в Гостомеле к согражданам, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину начала российского вторжения. Он объяснил, почему записывает обращение из аэропорта: "Именно отсюда должно было начаться то же "взять Киев и Украину за три дня". Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант; два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров".

Чтобы выразить солидарность со Украиной, в Киев прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр Де Кроо. Владимир Зеленский встретился с ними в Гостомеле. "Это символично и красноречиво описывает путь, который мы прошли за эти два года, и разницу между 24 февраля и сейчас", - заявил украинский президент.

У войны может быть "единственный финал - победа" Украины

"Мы стали на 730 дней ближе к победе. Кто-то ждет какого-то прорицателя, который сказал бы, когда она наступит, а миллионы украинцев просто помнят слова Кобзаря: боритесь - поборете! И следуют этому уже 730 дней самоотверженности и отваги", - продолжил Владимир Зеленский, выразив уверенность в том, что у войны может быть "единственный финал - победа" Украины.

"И здесь, в этом месте, лучше понимаешь: может не выдержать металл, но не украинцы. Можно сжечь самолет, но невозможно уничтожить мечту. Мечту, с которой 730 дней каждый из нас засыпает и просыпается, с которой засыпаешь ты, вы, все мы, все наши граждане, все украинцы", - сказал Зеленский.

"Любой нормальный человек хочет, чтобы война кончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша Украина", - продолжил президент, подчеркнув, что война должна закончиться на условиях Украины, а "мир" должен быть "справедливым". "Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово независимая", - заключил Владимир Зеленский.

Смотрите также:

Новые санкции ЕС и США

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Украинские военные проходят обучение в Великобритании

Канцлер Германии призвал к укреплению обороноспособности Европы

Канцлер Германии призвал к укреплению обороноспособности Европы

"Без безопасности нет свободы, нет демократии и нет прав человека. И эту безопасность следует защищать с решимостью и соразмерностью", - заявил Олаф Шольц в связи со второй годовщиной вторжения РФ в Украину.
Конфликты24 февраля 2024 г.
Женщина у могилы погибшего на войне мужа. Кладбище в Харькове

Украина теряет людей. Как два года войны повлияли на демографию

Украина теряет людей. Как два года войны повлияли на демографию

Полномасштабное вторжение РФ обострило тенденции по падению уровня рождаемости, увеличению смертности и миграции в Украине. Как изменилась демографическая ситуация за два года войны?
Конфликты24 февраля 2024 г.