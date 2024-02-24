Западные лидеры прибыли в Киев в годовщину вторжения РФ

В Киев во вторую годовщину начала войны в Украине прибыли глава Еврокомиссии, а также премьер-министры Бельгии, Италии и Канады. Джорджа Мелони будет из Киева председательствовать на саммите G7 в онлайн-формате.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая в субботу, 24 февраля, прибыла в Киев по случаю второй годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину намерена отдать дань "необыкновенной стойкости украинского народа". "Сейчас мы, как никогда, твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, в военном отношении, морально. Пока эта страна не станет окончательно свободной", - подчеркнула фон дер Ляйен в соцсети X.

Помимо главы Еврокомиссии, Украину, чтобы выразить солидарность со страной посетили и другие западные лидеры: премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр Де Кроо. Кроме того, о своем прибытии в Киев сообщил в соцсети X бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Находясь в Киеве, Джорджа Мелони, которая сейчас возглавляет "большую семерку", будет председательствовать на видеоконференции глав государств и правительств G7.

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