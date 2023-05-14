На 445-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 14 мая (время московское).

++16.00++

В Ахене на западе Германии в преддверии вручения Зеленскому престижной премии имени Карла Великого около тысячи людей собрались на демонстрацию в поддержку Украины, сообщает агентство dpa. Люди, большинство из которых были украинцами, вышли с национальными флагами и лозунгами "Ахен поддерживает Украину". Параллельно в городе около 300 человек приняли участие в пророссийском марше, выйдя на улицы с лозунгами "Мир с Россией" и "Я не воюю с Россией", сообщила полиция города.

На сайте DW опубликован репортаж о встрече Владимира Зеленского с президентом и канцлером Германии в Берлине

Зеленский связал визит в ЕС с будущей коалицией истребителей

++15.31++

Визиты президента Украины Владимира Зеленского в европейские столицы связан, в том числе с намерением создать "коалицию истребителей" для обсуждения поставок Киеву военной авиации, заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцев (Olaf Scholz). "Частично мои визиты по столицам Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали в этой коалиции Украину. Для нас это очень важно", - сказал Зеленский.

++15.15++

В результате российского артиллерийского обстрела села Республиканец в Херсонской области погиб 64-летний мужчина. В момент удара он находился в собственном огороде, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

++14.45++

В Херсонской области пять человек погибли, подорвавшись на взрывном устройстве, оставшемся после российской оккупации, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Снаряд взорвался на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины. "Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему - 68", - написал Ермак.

Минобороны РФ заявило о гибели двух полковников под Бахмутом

++14.05++

В Минобороны России сообщили о гибели двух кадровых военных высшего офицерского состава в районе Бахмута: командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко. Как утверждают в ведомстве, они находились на передовой и лично руководили боем.

Евгений Бровко, сообщает ведомство, получил "множественные осколочные ранения" во время отражения одной из атак в Бахмуте, а Макаров оказался "тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя".

Хроника событий 14 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: