Зеленский: Российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС

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Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 24 февраля.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Экстренные встречи пройдут в форматах G7, НАТО, ЕС. DW следит за развитием событий четверга, 24 февраля.
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Города Германии готовятся принять беженцев из Украины. "В ближайшие недели мы ожидаем, что российское вторжение заставит многих жителей пострадавших регионов бежать", - заявил в четверг в Берлине глава Союза немецких городов и общин, бургомистр Мюнстера Маркус Леве (Markus Lewe), добавив при этом, что города готовы предоставить пострадавшим людям жилье и защиту.
Леве призвал к тому, чтобы федеральное правительство и земельные власти тесно координировали свои действия по приему беженцев с муниципалитетами. Города ожидают, что их своевременно проинформируют о текущей ситуации, подчеркнул глава Союза немецких городов и общин.
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Главы государств и правительств стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе планируют согласовать второй пакет санкций против России за нападение на Украину. Ожидается, что, кроме этого, они дадут согласие на начало подготовки дальнейших санкций. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге перед саммитом, сообщает корреспондент DW. Саммит начнется в 20:00 по местному времени 24 февраля.
++18.40++
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом он заявил в своем Twitter.
"Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Это объявление войны всей Европе", - написал он.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, расположенной в окрестностях города Припять в 18 км от города Чернобыль, произошла авария. В результате взрыва в 4-ом энергоблоке реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ.
В течение первых трех месяцев после катастрофы погиб 31 человек, в дальнейшем в результате облучения скончались, по разным оценкам, от 60 до 80 человек. Более 130 человек перенесли лучевую болезнь разной степени тяжести. Из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были эвакуированы около 116 тысяч человек. Чернобыльская АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года.
++18.10++
Председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек (Matthias Platzeck) подверг резкой критике нападение России на Украину. "Я потрясен и шокирован нападением Российской Федерации на Украину, которое не может быть оправдано ничем и никем", - указал бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбурга в письменном заявлении, обнародованном в четверг в Берлине.
"Я всегда выступал за понимание взглядов России и дружбу между нашими народами. У меня нет никакого понимания безответственных действий президента России против суверенного государства Украина. Насилие больше не должно быть средством реализации политических целей ни при каких обстоятельствах, - подчеркнул политик. - Вот почему я обращаюсь к российскому президенту с призывом немедленно прекратить эту агрессию и тем самым предотвратить гибель еще большего числа невинных людей".
В прошлом Платцек выступал против санкций в отношении России и поэтому иногда подвергался критике за слишком пророссийскую позицию.
++17.42++
Российские силы пошли на прорыв государственной границы на севере Киевской области, сообщила Госпогранслужба Украины. По ее сведениям, военная техника вошла на украинскую территорию через контрольно-пропускной пункт "Вильча" на границе Украины и Беларуси. Кроме того, место дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского пограничного отряда было обстреляно ракетами, указывается далее.
++17.40++
"У НАТО нет войск в Украине, и мы не планируем отправлять войска НАТО в Украину", - подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг в Брюсселе. Он добавил, что альянс ценит Украину как партнера и оказывает ей поддержку на протяжении многих лет.
В то же время Столтенберг дал ясно понять, что обязательства по коллективной обороне распространяются только на членов НАТО. О военной поддержке Украины не может быть и речи, так как это может спровоцировать еще большую войну.
Поскольку Украина не является членом Североатлантического альянса, она не может обратиться за помощью в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора, согласно которой нападение на страну-члена НАТО считается нападением на весь альянс, указал Столтенберг.
++17.00++
Бельгия, в ответ на нападение РФ на Украину, выступает за то, чтобы Европейский Союз прекратил выдачу всех типов виз гражданам России, включая студентов, рабочих и туристов. Об этом заявил в четверг в Брюсселе госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Сэмми Махди.
"Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с россиянами, желающими приехать в Бельгию", - отметил он в своем заявлении. Как указал далее политик, "в настоящее время россиянам здесь не рады, общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу".
Ранее Евросоюз вводил ограничения на въезд только в отношении отдельных граждан РФ. После признания Россией "ЛНР" и "ДНР" в санкционный список включен 351 депутат Госдумы. Всем фигурирующим в списке лицам въезд в ЕС запрещен, а их активы на территории ЕС заморожены.
++16.15++
Решение президента России Владимира Путина развязать войну против Украины обернулось запуском процесса самоликвидации финансового рынка страны и ее экономики. Как сообщил интернет-портал finanz.ru, на торгах Московской биржи в четверг, 24 февраля, падение рубля достигало исторических минимумов, а рынок акций переживал рекордное падение за четверть века своей истории. Курс доллара в моменте достигал 89,6 рубля, а евро - 99,99 рубля. На офшорных торгах доллар превышал 90 рублей, а евро торговался выше 100. Не прошло и часа торгов, как Московская биржа объявила об их остановке. Операции возобновились в 10.00 мск, и обвал продолжился. Падение индекса РТС, отражающего долларовую капитализацию 43 крупнейших компаний, составляло 35,2 процента, рублевого индекса Московской биржи - 28,8 процента, то есть больше, чем в дни глобального финансового кризиса 2008 года или после дефолта 1998 года.
++15.40++
Член Наблюдательного совета немецкого футбольного клуба "Шальке" Маттиас Варниг (Matthias Warnig) сообщил, что немедленно слагает с себя полномочия. Об этом информирует официальный сайт клуба. 66-летний управляющий директор компании Nordstream AG был кооптирован в совет в июле 2019 года главным спонсором "Шальке" российским "Газпромом". В тот же день тренер футбольного клуба Димитриос Граммозис появился на пресс-конференции в клубном пиджаке, на котором отсутствовал логотип газового монополиста. "Газпром" заключил с "Шальке" спонсорский контракт до 2025 года, согласно которому клуб второго дивизиона чемпионата Германии получает 9 млн евро в год.
++15.00++
Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн покидает Наблюдательный совет ОАО "Российские государственные железные дороги" (РЖД) из-за агрессии России против Украины. Как рассказал бывший политик газете Der Standard, он сообщил РЖД о своем решении, поскольку компания стала частью военной логистики. "Мои мысли с жертвами этой бессмысленной агрессии", - заявил Керн.
++14.45++
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении так называемой "специальной операции" использовать информацию и данные "только из официальных российских источников". Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора. Как отмечается в тексте, за распространение заведомо ложной информации СМИ могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей по статье 13.15 Кодекса об административных правонарушениях.
++14.25++
Президент Чехии Милош Земан выразил поддержку Украине перед лицом российской агрессии и призвал к максимально жестким санкциям против Кремля – в частности отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT. В экстренном видеобращении к гражданам Чехии президент признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнёт войну, поскольку "русские не сумасшедшие". "Безумцев надо изолировать" - заявил он.
++14.10++
В результате ракетных ударов России погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, несколько десятков получили ранения. Об этом на брифинге для СМИ заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Кроме того, украинские власти сообщают о потерях среди гражданского населения - погибли 10 человек.
++14.00++
Немецкие гуманитарные организации призвали к сбору пожертвований для пострадавших от конфликта между Россией и Украиной. "Цену за эту войну заплатит народ, который лишится своих домов и безопасности не по своей вине", - заявил президент Diakonie Katastrophenhilfe Дагмар Пруин (Dagmar Pruin ). Глава Caritas international Оливер Мюллер (Oliver Müller), подчеркнул необходимость сделать все, чтобы предотвратить неминуемую гуманитарную катастрофу в Украине. Обе гуманитарные организации готовятся оказать помощь людям, которые будут вынуждены спасаться от насилия. По данным организации помощи детям Save the Children, в результате последней эскалации конфликта, по меньшей мере 7,5 млн девочек и мальчиков подвергаются риску получить серьезную физическую или эмоциональную травму.
++13.46++
У Бранденбургских ворот в центре Берлина началась спонтанная акция солидарности с Украиной. К границе, разделившей когда-то диктатуру и свободный мир, приходят люди с украинскими флагами. Аналогичные акции проходят и в других городах мира.
++13.35++
Национальная гвардия Украины призвала украинцев "сохранять спокойствие". "Верьте в своих защитников и не верьте информационным фейкам со стороны России", - говорится в тексте обращения в Twitter.
++13.20++
Молдова закрывает свое воздушное пространство. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Такую рекомендацию в связи с агрессией России против Украины дал Высший совет безопасности страны. Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности принять беженцев с Украины
Хроника событий 24 февраля 00.00 - 13.00 >>>
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