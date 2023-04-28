Зеленский: Резолюция ПАСЕ поможет осудить Путина за геноцид

Принятие на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге резолюции, определяющей, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида, является "важным политическим результатом", который поможет наказать РФ и президента Владимира Путина за преступления в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении в четверг, 27 апреля.

"Это первое признание такого факта на уровне столь высокой международной организации, объединяющей государства нашего континента. Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины", - сказал он.

Украина установила почти 20 тысяч случаев депортации детей

По словам Зеленского, депортация украинских детей - это один из "вполне продуманных" элементов попытки России стереть идентичность украинского народа, уничтожить саму сущность украинцев. "Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками - именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически", - отметил глава государства.

Он сообщил, что Украине точно известны данные почти 20 тысяч детей, которые были вывезены в разные регионы России. "Но очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий. Таких детей может быть гораздо больше", - сказал Зеленский, добавив, что работа по возвращению депортированных детей домой продолжается на всех уровнях.

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