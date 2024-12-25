Зеленский решил заменить посла Украины в Германии

Алексей Макеев будет отозван с должности посла Украины в Германии. Ему на смену Владимир Зеленский назначит, судя по всему, Евгения Корнийчука, пишут СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский решил досрочно отозвать Алексея Макеева с должности посла Украины в Германии, сообщило в понедельник, 23 декабря, украинское издание "Зеркало недели". На смену Макееву "переедет из Израиля Евгений Корнийчук, хотя то, что президент считает его специалистом по Германии, является большой неожиданностью", написала украинская газета "Европейская правда", назвав решение Зеленского "мягко говоря, сомнительным шагом". "Но в "тусовке" не секрет, кто системно критиковал его (Макеева. - Ред.) работу", - подчеркнула "Европейская правда".

О предстоящей замене Макеева на Корнийчука сообщила 25 декабря и немецкая газета Bild . Она также сослалась на несколько дипломатических источников. По данным Bild, Макеев останется работать в Германии до февраля 2025 года. Однако документы, необходимые для его увольнения, уже отправлены в Берлин. Сам Макеев отказался комментировать Bild эту информацию.

Евгений Корнийчук служит послом Украины в Израиле с сентября 2020 года. Он родился в Виннице, учился в Минске, работал украинским консулом в США, был депутатом Верховной рады. В 2007-2010 годах занимал должность первого заместителя министра юстиции Украины. В мае 2008 года Корнийчуку запретили въезд в Россию после аналогичного шага властей Украины против тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Зеленский сменил 30 послов

Еще 20 декабря Владимир Зеленский заявил, что утвердил список из более чем 30 новых украинских послов. Тогда он сообщил, что Нариман Джелялов станет послом в Турции, Алёна Гетманчук - представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник - постпредом в ООН. 21 декабря на сайте президента появились указы о назначении новых послов в Руанде, Словении, Литве, Японии, Индонезии, Китае, Венгрии, ДР Конго и на Филиппинах.

О смене посла в Германии официально не сообщалось. Однако "Зеркало недели" опубликовало полный список из 30 дипломатов. Новым послом в ФРГ в этом перечне значится Корнейчук. Издание пишет со ссылкой на источник, что "все назначения уже согласованы и утверждены".